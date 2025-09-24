이종환 서울시의회 부의장, ‘서울시 중장년 정책 포럼 2025’ 참석해 축사 전해



지난 23일 열린 ‘서울시 중장년 정책 포럼 2025’에 참석해 축사하는 이종환 부의장



오세훈 서울시장과 이종환 서울시의회 부의장



지난 23일 열린 ‘서울시 중장년 정책 포럼 2025’에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다.

서울시의회 이종환 부의장(국민의 힘, 강북1)은 지난 23일 대한상공회의소 국제회의장에서 열린 ‘서울시 중장년 정책 포럼 2025’에 참석해 축사를 진행했다.서울시가 주최하고, 서울시50플러스재단 주관으로 열린 ‘서울시 중장년 정책포럼 2025’에는 오세훈 서울시장과 학계 전문가들이 참석했다.이 부의장은 축사에서 “중장년 세대는 풍부한 경험과 지혜가 바로 서울의 성장동력이자 우리 사회의 미래를 지탱하는 힘”이라며 서울시의회에서도 안정적이고 활기찬 삶을 지원할 수 있도록 중장년 시민을 위한 정책적·제도적 노력을 기울이겠다고 말했다이어 “포럼에서 제시된 정책 제안과 현장의 목소리를 시정에 적극 반영해 일자리 창출, 건강관리, 사회참여 확대 등 실질적인 성과로 이어지도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.이날 포럼에는 인구변화의 노동시장 충격과 서울시의 중장년일자리 정책을 주제로 학계 정책 전문가들이 참여해 초고령사회 진입을 앞두고 중장년 세대가 직면한 일자리, 주거, 건강, 여가 등 주요 현안을 점검하고 정책 대안을 모색했다.온라인뉴스팀