“소외 이웃 없게”…빈틈 없는 복지로 따뜻한 중구의 추석

서울 중구가 추석을 맞아 지난 22일부터 다음달 13일까지 22일간 ‘추석 복지종합지원 대책’을 시행한다고 24일 밝혔다.중구는 “이번 명절 연휴 기간에 소외되는 이웃이 없도록 명절 전부터 이후까지 빈틈없는 복지 대책을 마련했다”고 밝혔다.명절나기를 돕기 위해 연휴 전 취약계층에는 총 3억 7000여만원의 명절 위문금과 명절비가 지급된다. 대상은 국가보훈대상자 1138명, 저소득 한부모 가족 174가구, 아동양육시설 입소 아동 61명, 기초생활수급자 4000여가구다.어르신과 저소득 주민에게 식품꾸러미와 선물세트를 전달하고, 송편 만들기와 전통시장 나들이 등 체험 행사도 마련했다. 결식이 우려되는 독거어르신과 아동 1110명에는 연휴 전 특식과 대체식 등을 전달한다.아울러 고독사 위험가구, 독거 어르신, 저소득 한부모 가정 등 취약계층의 건강상태와 특이사항을 사전에 파악하고, 구·동 협력 비상연락망을 구축해 비상상황에 대비한다는 방침이다.명절 연휴에도 고독사 위험가구와 사회적 고립 1인가구, 독거 어르신 등 2256명을 대상으로 ‘우리동네 돌봄단’과 ‘생활지원사’가 직접 안부를 살핀다. 거리 노숙인 상담 순찰반이 서울역과 을지로 일대를 순찰하고 노숙인 종합시설과 협력해 응급상황에 대응한다.연휴가 끝난 뒤에는 고독사 위험주민, 주거취약계층, 건강질환자 등 2909명을 대상으로 전화와 방문을 통해 사후관리를 이어간다.김길성 중구청장은 “이번 추석 연휴는 이례적으로 길어 돌봄 공백이 생길 가능성이 큰 만큼, 사전·사후까지 빈틈없이 관리해 복지 사각지대를 최소화하겠다”며 “구민 모두가 풍성하고 안전한 명절을 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.김주연 기자