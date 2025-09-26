한강버스 또 멈춰…취항 열흘도 안 돼 ‘세 번째’ 운항 중단

한강버스 104호 우측 방향타 고장

승객 70명, 전원 하선·환불 조치



지난 21일 한강버스가 서울 여의도 선착장을 향하고 있다. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 한강버스가 또다시 운항 중단 사태를 겪었다. 지난 18일 정식 운항에 들어간 이후 벌써 세 번째다.26일 서울시에 따르면 이날 오후 12시 40분 마곡 선착장을 출발해 잠실로 향하던 한강버스(104호)가 가양대교 통과 전 100ｍ 지점에서 방향타 작동에 이상을 감지했다.운영사는 안전을 위해 즉시 회항을 결정했고, 선박은 10분 뒤인 12시 50분 마곡 선착장에 도착해 승객 70명을 전원 하선시켰다. 승객들에게는 환불 절차가 안내됐으며, 해당 선박은 현재 점검·수리 작업이 진행 중이다.이 사고로 이날 ▲오후 12시 30분 마곡 출발 잠실행 ▲오후 3시 30분 잠실 출발 마곡행 ▲오후 6시 마곡 출발 잠실행 등 3편이 취소됐다. 시는 이런 내용을 각 선착장에 전달하고 시민들에게 공지 중이다.한강버스 고장은 이번이 세 번째다. 지난 22일에는 운항 시작 나흘 만에 102호와 104호가 잇따라 멈췄다. 오후 7시쯤 옥수에서 잠실로 향하던 102호와 오후 7시 30분 잠실에서 마곡으로 가던 104호가 전기계통 오작동으로 운항을 중단한 것이다.유규상 기자