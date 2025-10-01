서울Pn

광주경찰청, ‘중대재해 수사팀’ 신설···7명 규모로 운영

산업현장 사망사고 등 중대재해 전담 수사체계 구축
고용노동부, 국립과학수사연구원 등 공조 체계 유지


광주경찰청이 1일 ‘중대재해 수사팀’을 신설하고 현판식을 열었다. (광주경찰청 제공)


광주경찰청은 산업재해 사망사고와 각종 중대재해 사건 수사를 전담하는 ‘중대재해 수사팀’을 신설 · 운영한다고 1일 밝혔다.

2022년 1월 ‘중대재해처벌법’시행 이후, 산업재해 관련 수사의 중요성이 크게 확대되는 가운데 광주 지역에는 평동·하남 산업단지와 자동차·타이어·전자부품 등 제조업 현장이 밀집되어 있어 현장 맞춤형 전문 수사 필요성이 지속적으로 제기돼 왔다.

청은 이러한 지역 특수성을 반영하여 수사 전문성을 제고하기 위해 산업 안전보건·화재·전기·기계 분야 수사 경험자를 중심으로 형사기동대 내에 7명 규모의 중대재해 수사팀을 신설했다.

또한, 고용노동부 광주지방고용노동청·국과수 등 기관간 협업체계를 정비해 긴밀한 공조 시스템을 구축하고 경찰수사연수원의 전문교육 이수를 통해 수사 역량을 강화할 계획이다.

광주경찰청 관계자는 “산업현장 사망사고 등 중대재해 사건을 면밀히 수사하고 이를 유발하는 구조적 원인인 뇌물·리베이트 등 비리행위까지 종합적으로 적극 수사해 국민의 안전을 확보할 계획”이라고 말했다.


임형주 기자
