중랑구, ‘청각장애인 건강검진·강좌’ 지원…“누구나 건강할 권리”

서울 중랑구는 지난 23일 중랑구 수어통역센터에서 ‘청각장애인 건강검진 및 건강강좌’를 실시했다고 24일 밝혔다. 청각장애인의 건강검진 접근성을 높이고 자가 건강관리 역량을 강화하기 위해서다.이번 프로그램은 중랑구 보건소의 지역사회 중심 재활사업의 하나로 수어통역센터와 협력해 마련된 청각장애인 맞춤형 건강지원 서비스다. ▲검진 동행 ▲결과 상담 ▲건강 강좌까지 수어통역을 기반으로 한 원스톱 서비스로 운영됐고, 단순 정보 제공을 넘어 참여·이해·사후관리로 이어지는 연속형 건강관리 모델을 적용한 것이 특징이다.중랑구는 지난 5월 수어통역센터와 간담회를 열어 청각장애인이 건강검진을 받을 때의 어려움을 사전에 파악했다. 지난 6월부터 9월까지 참여자를 모집하고 검진 동행 지원을 추진했다. 행사 당일 국가건강검진 대상자에게는 일대일 결과 상담을, 비대상자 및 희망자에게는 대사증후군 검진을 제공하여 폭넓은 건강점검 기회를 마련했다.또한 만성질환 및 대사증후군 자가 건강관리를 주제로 한 건강강좌는, 의료 용어에 대한 이해가 어려웠던 청각장애인들도 쉽게 내용을 이해할 수 있도록 구성했다. 구는 영상 자료와 그림 중심의 시각 콘텐츠를 활용하고 수어통역을 함께했다.류경기 중랑구청장은 “건강정보를 이해하지 못해 건강관리를 하지 못하는 일이 없도록 정보 전달 방식부터 장애 특성에 맞게 변화시켜야 한다”며 “앞으로도 장애 유형별 체감도 높은 건강지원 모델을 지속 발굴해 누구나 건강할 권리를 누릴 수 있는 중랑구를 만들어가겠다”고 말했다.유규상 기자