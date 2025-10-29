영암군, 해상풍력 기자재 특화단지 추진

서울Pn

터빈 부품과 운영·유지보수 기자재 산업 등 제시


  •
영암군청 전경.


전남 영암군에 해상풍력 터빈 부품과 운영·유지보수 기자재를 생산하는 특화단지를 설립해야 한다는 연구용역 결과가 나왔다.

영암군은 지난 27일 용역 수행기관인 목포대학교산학협력단과 ‘해상풍력 기자재 산업 클러스터 조성 타당성 조사 용역’ 최종 보고회를 갖고 영암에 적합한 핵심 기자재 분야로 피치·요 베어링, 변압기 등 터빈 부품과 운영·유지보수(O&M) 기자재 산업 등을 제시했다.

올해 5월부터 진행된 이번 용역은 영암에 해상풍력 기자재 특화단지를 조성해 서남해안 일대의 해상풍력 집적화단지에 기자재를 생산-납품-관리하는 전주기 공급 체계 클러스터 구축 타당성을 분석했다.

용역 수행기관인 목포대학교산학협력단은 국내·외 해상풍력 산업 동향과 영암군 산업구조 분석, 핵심 기자재 분야 사업 타당성 등을 연구했다.

영암군은 이번 보고회를 바탕으로 전남과 협의를 거쳐 정부 건의를 추진해 나간다는 방침이다.

전남도는 영암군의 제안에 대해 사업 추진 시 협의가 가능한 부분이고, 내년 신규 국고사업 반영을 위해서는 행정절차 수립 등 세부 과정이 필요하다는 입장이다.

이달 초 국토교통부 ‘제4기 수소도시’에 지정된 영암군은, 수소도시와 해상풍력 산업을 연결해 ‘에너지 지산지소 그린시티 100’ 정책의 실현과 RE100 산업단지 지정에 박차를 가한다는 방침이다.

영암 류지홍 기자
