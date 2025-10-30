5000가족 유아차 밀고 서울 도심 달린다…내달 1일 ‘유아차 런’에 도심 교통 통제

서울Pn

다음 달 1일 서울 광화문광장과 여의도공원 일대에서 ‘2025 서울 유아차 런’이 열리는 가운데 행사 당일 교통 통제 안내 이미지. 서울시 제공


서울시는 유아차를 밀고 서울 도심을 달리는 ‘2025 서울 유아차 런’이 다음 달 1일 광화문광장과 여의도공원 일대에서 열린다고 30일 밝혔다.

시와 한화손해보험이 공동으로 주최하는 이번 대회엔 지난 5월 열린 첫 대회의 5배인 총 5000가족(약 2만 3000명)이 참가한다. 앞서 지난 9월 23일 참가 신청 개시 하루 만에 접수가 마감될 정도로 큰 관심을 모았다.

코스도 지난 대회(광화문광장~청계천~서울광장, 5㎞)보다 더 길어졌다. 서울의 중심 광화문광장을 출발해 마포대교를 따라 한강 위를 지나 여의도공원에 도착하는 총 7㎞ 구간이다.

안전한 진행을 위해 시는 이날 오전 6시부터 정오까지 대회 구간 내 주요 도로를 중심으로 구간별 교통 통제에 나선다. 광화문광장은 오전 6시부터 10시 30분까지, 마포역은 오전 9시 5분부터 10시 50분까지, 여의도공원은 오전 8시부터 정오까지다. 구체적인 교통 통제 시간과 우회 구간 등은 ‘유아차 런’ 누리집을 통해 확인할 수 있다.

마채숙 시 여성가족실장은 “대회 당일 교통 통제로 인한 혼잡이 예상되는 만큼, 시민들의 적극적인 협조와 양해를 부탁드린다”고 당부했다.


임태환 기자
