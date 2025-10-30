광진구, 꿈과 열정이 빛나는 ‘광진 청소년 페스티벌’



김경호 서울 광진구청장. 광진구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 광진구는 다음달 1일 시립광진청소년센터 일대에서 ‘광진 청소년 페스티벌’을 연다고 30일 밝혔다.올해로 9회째를 맞이하는 축제는 광진구 내 청소년 동아리와 청소년기관협의회, 마을학교 등 유관단체가 참여해 갈고닦은 재능을 뽐내고 다양한 경험을 쌓는 교육 행사다.광진청소년센터 선큰가든에서 열리는 개막식에 이어 15개 청소년 동아리가 공연을 펼친다. 광진청소년센터 야외 일대에서는 57개 팀이 체험 공간과 아이스크림 차량 이벤트 등을 운영한다.특히, 올해 12월 개관 예정인 ‘광진미래기술체험관’을 미리 체험할 수 있는 4차산업 체험공간이 눈길을 끈다. 가상 현실 체험 버스, 인공지능 바둑 대결, 배틀로봇 등 첨단기술을 활용한 창의융합형 학습을 직접 경험할 수 있는 기회를 선보인다.이번 축제는 광진구청소년기관협의회의 지역축제인 ‘또바기축제’와 광진구청의 청소년 동아리 사업인 ‘어울림 마당’과 연계해 더욱 풍성한 프로그램을 운영한다.김경호 광진구청장은 “이번 페스티벌은 미래의 주역인 우리 청소년들이 스스로 기획하고 주도하는 진정한 참여형 축제로, 열정적인 무대를 만날 수 있는 소중한 시간이 될 것이다”라며 “앞으로도 다양한 교육 프로그램을 추진해 청소년들이 큰 꿈을 키워나갈 수 있도록 아낌없이 지원하겠다”고 말했다.서유미 기자