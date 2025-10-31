“안전 사각지대 해소한다”…중구, 기존무허가건축물 전수조사

20여개 안전취약시설 정밀점거



중구, 기존무허가건축물 전수 조사

서울 중구가 지난 8개월 동안 기존무허가 건축물 전수조사와 집중 안전점검을 실시했다고 31일 밝혔다. 사진은 조사 대상지.

서울 중구는 지난 2월부터 9월까지 8개월 동안 기존무허가건축물 전수조사와 집중 안전점검을 실시했다고 31일 밝혔다.이번 조사는 재개발이나 신축 등으로 철거된 기존무허가건축물의 현황을 파악하고 안전에 취약한 시설을 사전에 점검해 사고를 예방하기 위해 추진됐다. 대상은 1981년 이전 건물로 기존무허가 관리대장에 등재된 건축물 1560여개소다.현장점검반 3개조가 관리 대장을 확인하고 현장 실태조사를 병행한 결과, 1480개소는 변동이 없지만20여개소는 이미 멸실된 것으로 확인돼 관리 대장에서 정리했다. 또한 소유자가 사망한 4백여건은 상속인에게 명의 변경 신청 안내문을 발송했다.특히 중구는 안전이 우려되는 시설 20여개소를 ‘안전취약시설’로 분류하고, 정밀 안전점검을 실시했다. 구조적 결함이 있는 ‘불량’ 등급 건물이 2개소, 구조지지능력 등에 안전 문제가 있는 ‘미흡’ 등급 건물이 8개소, 구조상 문제가 없는 ‘보통’ 등급 건물이 10개소로 확인됐다. 중구는 즉시 건물주에게 결과를 통보해 안전조치를 취하도록 했다.중구는 앞으로도 재개발·신축 등으로 인한 멸실 현황을 지속적으로 모니터링하고, 관리 대장을 상시 업데이트한다는 방침이다.김길성 중구청장은 “앞으로도 지속적인 모니터링과 관리를 통해 구민이 안심하고 생활할 수 있는 안전한 중구를 만들어 나가겠다”고 밝혔다.김주연 기자