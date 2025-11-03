백호 서울교통공사 사장 사표…서울시, 수리 절차 착수

시의회 행정사무감사부터

노사 임금·단협 무리 판단

당분간 직무대행 체제로



백호 서울교통공사 사장. 서울교통공사 제공

서울 지하철 1~8호선을 운영하는 백호 서울교통공사 사장이 자리에서 물러난다.3일 서울시에 따르면 백 사장은 일신상의 이유로 여러 차례 사의를 표명했으며, 시는 지난 주말 이를 수리하기로 했다. 현재 사표 수리를 위한 절차가 진행 중이다.백 사장은 서울시에서 교통기획관, 도시교통실장 등을 역임한 교통 행정 전문가다. 시는 그간의 경력을 고려해 사표를 반려해왔다.그러나 시의회 행정사무감사와 노사 임금·단체협약 교섭을 앞둔 상황에서 백 사장이 주도적으로 업무를 이끌어가기 어렵다고 판단해, 결국 사표를 수리하기로 결정한 것으로 전해졌다.백 사장은 2023년 5월 취임했으며, 임기는 3년으로 당초 내년 5월까지였다. 사표가 정식으로 수리되면 공사는 새 사장 선임 절차가 진행될 때까지 직무대행 체제로 전환된다. 직무대행은 한영희 서울교통공사 기획본부장이 맡을 것으로 전망된다.유규상 기자