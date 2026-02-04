서울Pn

검색
구청별 뉴스 선택

서울 “차 덜 타면 최대 5만 마일리지”

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서울시, 보건소 대사증후군센터-서울체력9988 연

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서울 곳곳 ‘5분 정원도시’로…화재순찰로봇, 전통

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

오목공원·지양산 새단장… 5분 거리마다 정원 만나

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

오승록 노원구청장, 7일 ‘모든 것은 숲으로부터 온다’ 출판기념회

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

오는 7일 오후 2시 중계동 노원구민의 전당

오승록 서울 노원구청장이 오는 7일 저서 ‘모든 것은 숲으로부터 온다’의 출판기념회를 연다.

오 구청장은 지난달 28일 페이스북 글을 통해 “노원의 르네상스를 만들어온 8년의 이야기를 담았다”며 “노원구청장으로서 열정을 쏟아낸 기록이자 노원의 새 시대를 열기 위해 치열하게 고민해온 흔적”이라고 새 책에 대해 소개했다.


  •
오승록 서울 노원구청장 페이스북 캡쳐


책은 민선 7·8기 노원구청장을 역임하면서 서울시 최초 도심형 자연휴양림 ‘수락휴’를 조성한 과정 등을 담았다. S-DBC(서울디지털바이오시티)와 광운대역세권 개발 등 노원의 미래 구상을 그리는 과정과 수락산·불암산, 경춘선숲길의 변화 뒷이야기도 담겼다.

그는 책 제목에 대해 “숲에서 다양한 생명이 조화롭게 살아가듯, 노원이란 도시 역시 우리 삶의 터전이라면 마땅히 숲을 닮아야 한다고 생각했다”며 “제가 꿈꾸고 펼쳐온 행정의 모습”이라고 설명했다.

이어 “거창한 성공담도, 완결된 정답서도 아니다”라며 “지난 8년간 노원의 발전을 위해 마주했던 고민들에 대해 나름의 답을 찾던 과정을 담담하게 남긴 것”이라고 덧붙였다.

출판기념회는 오는 7일 오후 2시 중계동 노원구민의 전당에서 열린다.

서유미 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

서울구정 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

“재건축·교통·일자리… 양천, 도시 구조 재편할 전

이기재 양천구청장

지하철 잇고 체육 시설은 덤… ‘힙당동’ 주차타워

신당5동 둘러본 김길성 구청장

공모·평가 ‘싹쓸이’ 도봉, 외부재원 330억 수확

시장 현대화 등 123개 사업 선정 市 조경 최우수상 등 100건 수상

“DMC역·상암고역 왜 뺐나”… 마포 행정소송 제기

국토부 대장~홍대선 계획에 항의 “환승 거점·주거지 수요 고려해야”

츮 ڶŸ Ÿ&

Ŀ

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr