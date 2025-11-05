양천구, ‘청년 아카데미’ 운영…공항소음지역 청년에 진로 설계 지원



‘2025 양천 청년 아카데미’ 안내 포스터. 양천구

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 양천구는 지역 청년들의 진로 설계와 역량 강화를 지원하기 위해 ‘양천 청년 아카데미’(G포스터明)를 운영한다고 5일 밝혔다. 이번 사업은 취·창업 인프라가 상대적으로 부족한 공항소음대책지역(신월동, 신정동 일부) 청년들에게 실질적인 교육 기회를 제공하고, 지역사회 참여를 확대하기 위해 마련됐다.구는 월 1~2회씩 총 10회 동안 신정3동 양천창업지원센터 1층에서 다음 해 4월까지 프로그램을 진행한다. 회차별 약 20명이 참여 가능하며, 신월·신정 지역에 거주하거나 활동 중인 19~39세 청년이 대상이다.교육 과정은 실무형과 치유형 프로그램으로 구성됐다. 최신 취업 트렌드, 포트폴리오 작성법, 생성형 인공지능(AI) 활용법 등 직무 중심 교육부터, 임상 미술심리, 목공 클래스 등 심리적 회복을 돕는 프로그램까지 제공한다. 오는 12일에는 ‘부동산을 알지 못하는 청년 탈출 캠프’를 주제로, 부동산 시장의 최신 흐름과 청년층 주거 전략을 다루는 특강이 열린다.이기재 양천구청장은 “이번 청년 아카데미가 자신의 가능성을 확인하고 지역과 함께 성장할 수 있는 사다리가 되길 바란다”며 “앞으로도 청년의 눈높이에 맞는 정책을 통해 청년들의 현실적 어려움을 해소하고 희망을 줄 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.유규상 기자