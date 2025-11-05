전남 농수산식품 수출, 역대 최고

서울Pn

지난해 같은 기간보다 15.3% 늘어, 김이 수출액 절반 차지


  •
‘2025 국제농업박람회’ 해외바이어 수출상담회.


전남지역의 농수산식품 수출액이 역대 최고를 기록하고 있는 것으로 나타났다.

5일 전남도에 따르면 올들어 지난 9월 말 현재까지 전남 농수산식품 수출액은 6억 6429만 달러로 지난해 같은 기간의 5억 7617만 달러보다 15.3％ 늘었다.

전국 증가율 8.2％의 두 배 가까운 증가세다.

품목별로 수산 식품은 4억 2163만 달러로 지난해보다 18.1％ 증가했으며, 쌀·배·파프리카 등 신선 농산물은 7386만 달러로 47.3％, 음료·유자차·과자류 등 가공식품은 1억 741만 달러로 8.4％가 각각 늘었다.

특히 김 수출액은 지난해보다 22.4% 증가한 3억 3744만 달러로 농수산식품 전체 수출의 절반 이상인 50.8%을 차지했다.

국가별로는 일본 1억 6767만 달러, 미국 1억 2095만 달러, 중국 1억 314만 달러, 대만 3294만 달러 등이며 중국의 김 수출은 87.6% 증가해 전체 성장에 크게 기여했다.

전남도는 농산물 수출 증가를 위해 국제행사와 연계한 수출 시장 다변화를 적극 추진하고 있다.

2025 남도국제미식산업박람회와 연계한 세계한인비즈니스대회 수출상담회에서 65개 사가 참여해 200억 원 규모 수출상담을 진행했으며, 2025 국제농업박람회 해외바이어 수출상담회에서 17개국 50개 해외 바이어와 100개 기업이 참여해 총 3304만 달러 규모의 수출협약을 했다.

앞으로도 11월 열리는 중국 국제수입박람회, 카자흐스탄 알마티 식품박람회, 태국 방콕에서 열리는 ‘서울푸드 인 방콕 2025(SEOUL FOOD in Bangkok 2025)’에도 참가해 전남 홍보관을 운영할 계획이다.

무안 류지홍 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
