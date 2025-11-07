중랑구, 용마폭포공원서 ‘제3회 중랑 반려가족 문화축제’ 개최

건전한 반려 문화 확산 기대



제3회 중랑 반려가족 문화축제 포스터. 중랑구 제공

서울 중랑구는 오는 8일 용마폭포공원 다목적 광장에서 ‘제3회 중랑 반려가족 문화축제’를 개최한다고 7일 밝혔다. 중랑구가 주최하고 한국어질리티연합이 주관하는 이번 축제는 반려인과 비반려인 모두가 함께 즐길 수 있도록 마련됐다.개회식은 ‘2025 중랑 유기동물 입양 사진·수기 공모전’ 시상식으로 시작한다. 이어 ‘반려견 능력시험’과 ‘행운권 추첨’ 등 다양한 프로그램으로 축제의 흥을 돋울 예정이다.축제는 무대존, 플레이존, 부스존 등 3개 구역으로 나누어 운영된다. 무대존에서는 ‘중랑 K-댕댕이 헌터즈 펫션쇼’ 등 공연이 하루 종일 펼쳐진다.플레이존은 반려 스포츠와 활동적인 체험 공간으로 구성된다. 펫티켓 5 미션게임, 어린이 훈련사 체험과 반려견 올림픽(기다려·이리와·찾아줘 대회) 등이 진행된다. 아시아 어질리티 챔피언십 한국 국가대표팀의 시범 공연을 통해 반려 스포츠의 묘미도 선보일 예정이다.부스존은 총 10개 부스로 운영된다. ▲반려동물 위생미용 ▲고양이 장난감 만들기 ▲견생사진관(프로필 사진촬영) ▲캐리커쳐 등 체험 프로그램 ▲중랑구 수의사회와 함께하는 반려동물 건강상담 ▲서울시립동물복지지원센터 유기동물 입양 홍보 부스 ▲사랑의열매 ‘착한펫 후원 사업’ 홍보 부스 등이다.류경기 중랑구청장은 “반려인구 1500만 시대를 맞아 사람과 동물이 함께 존중하고 행복을 나누는 축제의 장을 마련했다”며 “이번 축제가 올바른 반려문화 정착에 기여하고 모든 구민이 동행하는 공동체를 만드는 소중한 계기가 될 것으로 기대한다”고 말했다.유규상 기자