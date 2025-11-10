송파구, 수능일 긴급 수송 지원 ‘총력전’

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 송파구는 2026학년도 대학수학능력시험일인 13일 관내 수험생들을 위한 긴급 수송 지원 총력전에 나선다고 10일 밝혔다.올해 송파구에서는 관내 16개 시험장에서 총 9162명의 수험생이 응시할 예정이다. 구는 수능 당일 수험생들이 모두 빠짐없이 늦지 않게 시험장에 입실하도록 다각도로 지원한다.우선 수험생 수송 지원 차량을 민·관 합동으로 운영한다. 안내문을 붙인 차량 43대를 시험장 인근 지하철역, 버스 정류소, 주요 교차로 등에 배치해 수험생들이 긴급 상황에서도 곧바로 해당 시험장으로 이동할 수 있게 준비한다.또 시험 당일 교통질서 유지를 위해 등교 시간대 공무원과 모범운전자회 회원 등 인력 178명을 시험장 주변에 배치해 교통지도를 시행한다. 시험장 반경 200m 구간에서는 집중적인 불법 주·정차 단속을 펼쳐 불응시 과태료 부과 및 견인 등 강력히 조치할 예정이다. 아울러 구는 시험 당일 원활한 차량흐름을 위해 주민들을 대상으로 대중교통 이용을 적극 권장한다.영어 듣기평가가 실시되는 오후 1시 10분부터 약 25분간은 시험장 인근 도로 굴착 및 건축공사, 대규모 행사 등 각종 소음발생 요인을 통제해 안정적인 시험환경 조성에 만전을 기할 계획이다.서강석 송파구청장은 “수험생들이 그동안 갈고닦은 실력을 유감없이 펼칠 수 있도록 모든 관계 기관과 부서가 합심해 최선을 다하겠다”고 말했다.안석 기자