영산강청, 섬진강 임실군 지역 제방 보강 공사···2028년 완공

섬진강 임실군 지역 7.86km 제방···2028년 완공

공사중 발견된 매립폐기물 1,500t 반출 처리하기로



영산강유역환경청 전경

영산강유역환경청은 섬진강 임실군 지역 국가하천 제방 보강·하천 정비사업을 오는 2028년까지 모두 완공할 계획이라고 11일 밝혔다.영산강청은 섬진강 무너진 강둑을 따라 7.86km 제방을 다시 쌓고 보강하는 보축작업을 통해 홍수 방어 능력을 키우고 생태·환경 공간을 조성할 계획이다.이 곳은 지난 2020년 8월 집중호우로 섬진강 제방이 무너지면서 전북 남원시 금지면 등 인근 지역 8개 마을이 물에 잠겼고 주택과 농경지가 대규모로 침수되는 피해를 입었다.한편, 영산강청은 최근 하천환경정비사업 중 과거 매립폐기물을 발견해 임실군과 협의를 진행 중이다. 발견된 매립폐기물은 약 1,500톤 규모로, 조사 결과 1970년~1980년경 하천제방 인근에 생활쓰레기와 영농폐기물이 매립된 것으로 추정된다.청과 임실군은 매립된 폐기물이 장마철에 땅 위로 드러나고 강물에 유입될 우려가 크다고 보고 신속히 반출 처리해 섬진강 수질개선에 적극 나설 계획이라고 밝혔다.폐기물이 매립된 위치는 섬진강댐 상류 저수구역과 약 800m가량 인접한 지역으로, 토양·수질오염을 막고 건강한 수생태계 조성을 위해 반출처리가 반드시 필요한 상황이다.김영우 영산강유역환경청장은 “폐기물관리법(1987년 시행) 이전 하천변 원인불명의 매립폐기물을 국가와 지자체가 함께 해결한 모범적인 사례가 되길 기대한다”며 “앞으로도 지자체와 긴밀히 협력해 수질과 생태계 개선에 계속 노력하겠다”고 밝혔다.한편, 영산강유역환경청은 영산강·섬진강 물 관리 능력을 키우고 생태·친수 공간을 늘리기 위해 관내 13개 국가하천 550km에 올해 1,100억원을 투입해 하천기본계획 수립 및 국가하천 정비 공사를 추진하고 있다.임형주 기자