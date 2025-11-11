임광현 경기도의원, 미래인재 양성 위한 글로벌 역량 필수 강조



임광현 의원이 11일 광주·하남, 여주, 이천교육지원청을 대상으로 한 2025년 행정사무감사에서 피감기관을 상대로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 교육기획위원회 소속 임광현 의원(국민의힘, 가평)은 11일 광주·하남, 여주, 이천교육지원청을 대상으로 한 2025년 행정사무감사에서 미래인재 양성을 위한 글로벌 역량 강화 필요성을 강조했다.임광현 의원은 “글로벌화가 빠르게 진행되는 미래사회에서 국제 감각과 문화적 포용력은 학생들에게 필수 역량으로 자리 잡고 있다”며, “교육지원청이 국제교류 협력에 보다 적극적으로 나서야 한다”고 주문했다.이에 오성애 광주하남교육지원청 교육장은 “국제교류 협력 활성화를 위해 협력 실천 TF팀을 운영하고 있으며 국제교류협력 공유학교 프로그램을 운영하고 있다”고 밝혔다.김상성 여주교육지원청 교육장은 “여주대 유학생들과 다국어 교류를 통해 한국어, 한국문화 중심 국제교류를 통한 세계시민 역량을 강화할 계획”이라고 답했다.또한 김은정 이천교육지원청 교육장은 “과학·문화 교류를 중심으로 대만 등 해외도시와 국제교류 프로그램을 운영 중”이라고 전했다.임광현 의원은 “한류의 세계적 확산 속에서 학생들이 문화 콘텐츠를 직접 기획하고, 이를 세계와 공유할 수 있는 경험을 쌓는 것은 K-컬처의 지속적 발전에도 중요한 밑거름이 된다”며 “K-컬처의 주역이 될 학생들이 세계와 소통할 수 있는 기반을 학교에서부터 마련해야 한다”고 거듭 강조했다.한편, 임광현 의원은 추가로 폐교 증가 문제와 관련해 “일부 지원청 관할 내 폐교 활용 계획이 올해 미수립된 학교들이 있다”고 지적하며, 폐교를 효율적으로 활용할 수 있는 방안을 조속히 마련하고 추진할 것을 요청했다.온라인뉴스팀