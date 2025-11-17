‘강동엄마’ 박춘선 서울시의원, 출근시간대 혼잡 해소 8333번 맞춤버스 운행 예고

서울Pn

기존 3324번 노선버스의 혼잡도 문제해결을 위한 암사공원역↔고덕비즈벨리↔강일동 구간 출근시간대 맞춤버스 운행 예정
주민 교통 불편 해소 위해 줄곧 현장과 행정 사이에서 해결책 모색해온 박 의원의 노력 결실


  •
박춘선 서울시의원


‘강동엄마’ 박춘선 서울시의원(강동3, 국민의힘)이 강동구 주민들의 출근길 교통난 해소를 위한 반가운 소식을 전했다. 그간 극심한 혼잡으로 주민 불편이 컸던 3324번 버스 노선의 혼잡도 완화를 위해 출근시간대 전용 신설노선 8333번이 12월 중 운행에 들어갈 예정이다.

지난 13일 서울시로부터 공식 보고를 받은 박 의원은 “오랜 기간 주민들이 겪어온 출근시간대 버스 혼잡 문제가 드디어 해결의 실마리를 찾게 됐다”며 “신설 노선이 강동구 주민들의 출근길을 한결 편안하게 만들어줄 것으로 기대한다”고 밝혔다.

신설되는 맞춤버스 8333번은 오전 6시 40분부터 8시 05분까지 총 8회 운행되며, 암사역사공원역–고덕비즈벨리–강일동 구간을 단거리로 반복 운행한다. 출근시간대에 집중되는 승객을 분산시켜 기존 3324번의 부담을 덜어주는 역할을 하게 된다.

그간 3324번 버스는 평일 12대의 차량으로 운행되며 강일동을 경유해 왔지만, 출근시간대 최대 혼잡도가 160%를 넘어서며 승객 불편과 안전 문제가 지속적으로 제기되어 왔다. 특히 고덕비즈벨리 기업 입주 증가와 유통판매시설 확대로 승차 수요가 급증하면서, 기존 노선만으로는 혼잡 완화가 어려운 상황이었다.

박 의원은 그간 현장 점검을 통해 주민들의 교통 불편을 직접 확인하고, 관계부서와의 지속적인 소통을 통해 실질적인 해결책 마련을 촉구해 왔다. 특히 출근길은 시민의 하루를 여는 첫 관문이라며 “강동구 주민들이 불편 없이, 안전하게 출근할 수 있도록 실질적인 대책 마련을 위해 지속적으로 노력해왔다.

아침 출근시간 복잡한 버스 이용에 대한 숨통을 틔운 서울시는 11월 말까지 운수종사자 채용 및 차량 확보를 완료하고, 12월 중 신설 맞춤버스 8333번을 정식 운행할 예정이다.

박 의원은 “주민들의 작은 불편도 놓치지 않고 챙기는 것이 지역 의원의 책무”라며 “8333번 신설이 출근길 혼잡 해소의 시작점이 되길 바란다”고 말했다. 이어 “강동구 교통 여건이 실질적으로 개선될 때까지 현장의 목소리에 귀 기울이고, 필요한 정책을 끝까지 챙겨나가겠다”고 강조했다.

온라인뉴스팀
