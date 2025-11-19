관악구의회 장동식 의장, ‘대한민국 지방의정봉사상’ 수상

대한민국시군자치구의회 의장협의회 선정
‘소방 업무 지원’ 관악소방서 감사패 수상도
장동식(국민의힘) 서울 관악구의회 의장이 대한민국시군자치구의회 의장협의회로부터 ‘대한민국 지방의정봉사상’을 수상했다고 19일 밝혔다. 장 의장은 전날 관악소방서로부터 감사패도 받았다.
대한민국 지방의정봉사상은 지방의회 발전과 지역사회에 기여한 공로가 탁월한 의장을 선정해 수여하는 상이다.
4선 구의원이자 제9대 관악구의회 후반기 의장으로 활동 중인 장 의장은 의회 구성원 간 협력과 원활한 소통으로 주민과 현장을 중심으로 하는 의정활동을 펼쳐왔다.
아울러 장 의장은 전날 관악소방서로부터 지역 안전과 소방 업무 지원에 이바지한 공로를 인정받아 감사패를 받았다. 장 의장은 지역 사회 안전 강화를 위해 관악소방서가 요청한 안전취약가구 소방시설 지원 확대를 위해 ‘재난 및 안전관리 조례’ 개정을 적극 지원한 바 있다.
그러면서 “남은 임기 동안 더 겸손한 자세로 주민 목소리에 귀 기울여 실질적 변화를 만드는 관악구의회가 되도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
김주연 기자
