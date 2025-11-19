서울Pn

검색

나이야 가라! 6070 ‘경력 폭포수’ 서울에 콸

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

서울 ‘대각선 횡단보도’로 교통사고 18% 줄어…

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서울시, 금천 시흥3·강북 번동 등 모아주택 38

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

노원구, 다음달 1일 태릉우성아파트 재건축 정비계

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

관악구의회 장동식 의장, ‘대한민국 지방의정봉사상’ 수상

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

대한민국시군자치구의회 의장협의회 선정
‘소방 업무 지원’ 관악소방서 감사패 수상도


  •
장동식 관악구의회 의장 ‘대한민국 지방의정봉사상’
장동식 서울 관악구의회 의장이 대한민국시군자치구의회 의장협의회로부터 ‘대한민국 지방의정봉사상’을 수상했다.


장동식(국민의힘) 서울 관악구의회 의장이 대한민국시군자치구의회 의장협의회로부터 ‘대한민국 지방의정봉사상’을 수상했다고 19일 밝혔다. 장 의장은 전날 관악소방서로부터 감사패도 받았다.

대한민국 지방의정봉사상은 지방의회 발전과 지역사회에 기여한 공로가 탁월한 의장을 선정해 수여하는 상이다.

4선 구의원이자 제9대 관악구의회 후반기 의장으로 활동 중인 장 의장은 의회 구성원 간 협력과 원활한 소통으로 주민과 현장을 중심으로 하는 의정활동을 펼쳐왔다.


  •
장동식 관악구의회 의장, 관악소방서 감사패
장동식(왼쪽) 관악구의회 의장이 지난 18일 관악소방서에서 ‘관악구 재난 및 안전 관리 조례’ 개정에 대한 감사패를 받고 있따.


아울러 장 의장은 전날 관악소방서로부터 지역 안전과 소방 업무 지원에 이바지한 공로를 인정받아 감사패를 받았다. 장 의장은 지역 사회 안전 강화를 위해 관악소방서가 요청한 안전취약가구 소방시설 지원 확대를 위해 ‘재난 및 안전관리 조례’ 개정을 적극 지원한 바 있다.

장 의장은 “이번 수상은 개인의 영예가 아니라 관악구의회 전체가 함께 이룬 성과”라며 “지역의 든든한 안전망 구축에 조금이나마 보탬이 될 수 있어 감사하다”고 말했다.

그러면서 “남은 임기 동안 더 겸손한 자세로 주민 목소리에 귀 기울여 실질적 변화를 만드는 관악구의회가 되도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

김주연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

서울구정 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

공유 오피스 지원… 기업 성장과 동행하는 양천

연면적 1902㎡… 22개 기업 입주 사무ㆍ미팅룸ㆍ휴식 등 공간 갖춰

강남구민 10명 중 9명 “구정 잘하고 있다”

성인 1017명 정책 만족도 조사

가고 싶고, 걷고 싶고, 머물고 싶은 마포강변 만든

박강수 구청장 8.2 프로젝트 발표

종로 ‘제설취약지도’로 24시간 스마트 관리

츮 ڶŸ Ÿ&

Ŀ

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr