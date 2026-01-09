서대문 홍은사거리에 경관조명…사슴·달·토끼, 야간에도 볼거리

홍제천 너와집엔 호박·다람쥐

향토적이고 친근한 소재 조명



서울 서대문구 홍은사거리 고가 하부의 그린아트길에 설치된 경관 조명.

서대문구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 서대문구가 밤풍경의 운치를 더하기 위해 홍은사거리 고가 아래 그린아트길 등에 경관조명을 추가했다.8일 구에 따르면, 최근 홍은사거리 그린아트길에는 사슴, 달, 토끼 모양의 경관조명이 설치됐다. 2024년 내부순환도로 밑에 만들어진 녹지공간 그린아트길은 분수와 다채로운 수목으로 운전자와 보행자에게 볼거리를 제공했다. 다만 밤에 어두워 잘 보이지 않은 단점이 있었는데, 이번에 경관 조명으로 보완하게 됐다.홍제폭포 인근 홍제천 너와집에도 달, 호박, 다람쥐 등 향토적이고 친근한 소재의 조명을 설치했다. 낮에는 정겨운 조형물로, 밤에는 은은한 불빛을 내는 경관조명으로 쓰인다. 안산 산책로로 이어지는 불빛과도 어우러져 아늑한 경관을 연출한다. 구는 경관조명을 더하면서 도심 속 일상 공간의 가치가 한층 높아질 것으로 기대했다.홍제폭포 일대에는 추위를 막기 위한 ‘에어돔’도 설치되어있다. 지난 연말에 설치된 에어돔은 내년 3월까지 개방된다. 제설 발진기지 등으로 사용되던 홍제폭포 인근은 2022년 서울형 수변 감성 도시 사업을 기점으로 ‘카페폭포’가 문을 열면서 명소로 자리 잡았다.이성헌 구청장은 “앞으로도 시민분들이 일상에서 편안함과 쾌적함을 느끼실 수 있도록 경관을 꾸준히 개선해 나가겠다”고 말했다.한편 그린아트길은 지난해 한국인공지반녹화협회가 주최한 제16회 인공지반녹화 대상에서 대상 격인 기후에너지환경부 장관상을 받았다. 고가 하부 녹지의 한계를 극복하기 위해 단계적으로 재정비했다는 평가를 받았다.서유미 기자