전남지사 출마 주철현·신정훈 ‘동부권 소외론’ 충돌

동부권 소외 갈라치기 선동 주장, 전남도정 동부권 소외가 현실 반박


  •
전남도청 전경.


내년 전남지사 선거 후보군인 더불어민주당 주철현(여수갑) 의원과 신정훈(나주·화순) 의원이 ‘동부권 소외론’을 놓고 충돌했다.

전남 동부권 주자로 거론되는 주 의원의 ‘서부권 중심 전남도정’이라는 비판에 신 의원이 “갈리치기 선동”이라고 반박했다.

20일 신정훈 의원은 보도자료를 통해 주철현 의원이 전날 순천에서 지역 언론인들에게 ‘서부권 중심으로 변해가는 전남의 경제지도를 균형발전으로 바로잡겠다고 발언한 데 대해 심각한 분열론이라고 지적했다.

또 그 진단이 있지도 않은 동부권 소외론이라며 동의하기 어렵다고 주장했다.

신 의원은 또 “우리가 해야 할 일은 지역 갈라치기가 아니라 통합과 상생”이라며 “분열을 자기 정치의 수단으로 삼는 행위를 중단해 주시기 바란다”고 말했다.

이에 대해 주 의원은 “전남 동부권 소외는 정치 구호가 아니라 현실“이라고 맞받았다.

주 의원은 “최근 전남도당이 실시한 전남 균형발전 현황과 미래 비전 연구에서도 동부권 주민들이 가장 강한 소외감과 박탈감을 느끼는 것으로 나타났다”며 “실존하는 문제를 말하는 사람을 갈라치기 프레임으로 매도하는 것이야말로 올바른 정치인의 태도가 아니다”고 응수했다.

이어 “동부권 주민들이 느끼는 불평등과 소외, 박탈감은 지난 20여년간 누적된 구조적 불균형 때문”이라며 “진정한 ’하나‘가 되기 위해서는 누적된 격차를 인정하고 고른 기회가 주어지는 도정 시스템을 만들어야 한다”고 강조했다.

무안 류지홍 기자
