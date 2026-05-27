서울시의회 국민의힘, 서소문 고가차도 사고 희생자 애도… “무한 책임으로 수습에 총력 다할 것”

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서울시의회 국민의힘은 최근 발생한 서소문 고가차도 붕괴 사고 희생자분들과 유가족에게 깊은 애도를 표하며, 무한한 책임감으로 사고 수습에 총력을 다하겠다는 의지를 담아 다음과 같은 논평을 냈다.서소문 고가차도 붕괴 사고 희생자들의 명복을 빕니다. 무한한 책임감으로 사고 수습에 총력을 다하겠습니다.어제(26일) 오후, 서소문 고가차도 철거 현장에서 발생한 가슴 아픈 붕괴 사고로 세 분의 소중한 생명이 희생되고 세 분이 다치는 참담한 일이 발생했습니다.불의의 사고로 유명을 달리한 희생자들의 명복을 빕니다. 사랑하는 가족을 잃고 헤아릴 수 없는 슬픔에 잠겨 있을 유가족 여러분께 가슴 깊은 위로의 말씀을 전하며, 부상자들의 무사 회복과 빠른 쾌유를 간절히 기원합니다.서울시의회 국민의힘은 도심 한복판에서 발생한 이번 인명 피해에 대해 뼈저린 참담함과 무한한 책임감을 느낍니다.지금 이 순간, 그 어떤 것보다 시급하고 중요한 것은 피해자와 유가족에 대한 전폭적인 지원과 안전한 현장 수습입니다. 서울시의회 국민의힘은 정치적 사안을 모두 뒤로하고 오직 사고 수습과 애도에만 전념하겠습니다.아울러 관계 당국과 긴밀히 협력하여 가용할 수 있는 모든 행정력을 총동원하겠습니다. 사고의 정확한 원인을 철저히 규명하고, 두 번 다시 우리 시민이 억울하게 희생되는 일이 없도록 총력을 다하겠습니다.다시 한번 안타까운 사고로 희생된 분들의 평안한 안식을 기원하며 무거운 책임감으로 시민 여러분과 함께 깊은 애도의 시간을 갖겠습니다.2026. 5. 27서울시의회 국민의힘 대변인 채수지류정임 리포터