알콩 달콩 송파 빛의 길로 ‘꼭’

루미나리에 축제가 열리고 있는 서울 송파구 석촌호수의 야경 모습.

서울 송파구는 다음 달 2일부터 내년 2월까지 석촌호수 문화 명소를 돌아보는 ‘루미나리에 호수길’ 해설코스를 새롭게 운영한다고 24일 밝혔다.2022년부터 시작한 송파구 루미나리에 축제는 매년 석촌호수에 다채로운 빛 조형물을 설치하고 빛으로 물든 산책로를 조성하는 사업이다. 올해는 ‘영원한 사랑과 꿈’을 주제로 지난달 말부터 내년 2월까지 진행된다.●내년 2월까지 루미나리에 축제구는 축제와 연계해 수변 경관조명을 따라 ‘더 스피어’, ‘더 갤러리 호수’ 등 인근 문화예술시설을 즐길 수 있는 프로그램을 마련했다. 지름 7m 구형 미디어아트 조형물 ‘더 스피어’와 구립미술관 ‘더 갤러리 호수’는 비슷한 시기 완공돼 석촌호수와 어우러져 운영되고 있다. ‘더 스피어’는 발광다이오드(LED) 패널 3096개를 이용해 태양계, 명화 등 미디어아트 콘텐츠를 선보이고 있고. ‘더 갤러리 호수’는 필립 콜버트, 김흥수 화백 등 명망 있는 작가의 전시가 이어지며 개관 1년 만에 50만명 관람객을 돌파한 바 있다.구는 석촌호수의 두 명소를 중심으로 겨울 야경 속 석촌호수의 매력을 널리 알리고, 방문객들에게 단순 관광 이상의 풍성한 문화예술적 경험을 선사할 예정이라고 설명했다. 또 이번 프로그램에서는 그간 알려지지 않았던 지역문화의 매력까지 재발견할 수 있다. 문화해설사의 안내에 따라 삼전도비, 백제 왕명석, 송파나루터 등을 방문하고, 한성백제부터 현대에 걸친 송파 지역의 유구한 역사 이야기를 생생히 전해 들을 수 있다.해설 프로그램은 매일 오후 5시부터 90분간 진행되며, 매주 월요일과 공휴일은 쉬어간다. 참여를 희망하면 서울시 공공서비스 예약 홈페이지나 송파구 관광진흥과를 통해 미리 신청하면 되고, 참가비는 없다.서강석 송파구청장은 “올겨울 루미나리에 조명이 자아내는 겨울밤의 낭만 속에서 풍성한 문화예술 산책을 즐겨 보길 바란다”며 “앞으로도 송파의 다채로운 매력을 홍보하는 관광콘텐츠 발굴에 힘쓰겠다”고 말했다.●한성 백제왕도길 문화관광 해설로 인기몰이 중한편 구는 ‘한성백제왕도길’ 문화관광해설을 운영해 관광객들을 송파구로 모으고 있다고 전했다. ▲풍납동토성길 ▲몽촌토성길 ▲한성백제박물관길 ▲석촌동고분길로 이뤄진 4개 코스에서는 한성백제시대 대표 유적인 풍납동토성, 몽촌토성, 석촌동고분군, 방이동고분군 등을 중심으로, 롯데월드타워, 올림픽공원 등 구 대표 랜드마크까지 둘러볼 수 있다.안석 기자