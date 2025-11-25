“모으면 자원”… 강남구 커피찌꺼기로 CO2 줄인다

서울Pn

커피찌꺼기 수거 활용법 찾아


  •
서울 강남구에서 전시중인 커피찌꺼기 재활용 사례.
강남구 제공


서울 강남구는 27일, 구청 본관 1층 로비에서 커피박 자원순환 팝업스토어 ‘커피, 마음을 잇다’ 행사를 개최한다고 25일 밝혔다. 이번 행사는 강남구 ESG 공모사업에 선정된 자원순환 벤처기업 알프래드와 함께 추진한다.

커피 한 잔을 만드는 데 실제 활용되는 원두는 전체의 약 3%에 불과하다. 나머지 97%는 ‘커피박’이라는 찌꺼기로 버려진다. 이 대부분은 일반 쓰레기로 분류돼 매립되거나 소각되는데, 처리 과정에서 발생하는 환경오염은 상당하다. 예컨대 커피박 1t을 소각할 경우 발생하는 이산화탄소는 약 338㎏에 이르며, 이는 자동차 약 1만 1000대가 연간 배출하는 양에 맞먹는다.

이번 팝업스토어는 이처럼 낭비되고 있는 커피박의 자원화 가능성을 시민들이 직접 보고 체험할 수 있도록 구성됐다. 커피박 화분 만들기 체험, 반려동물 용품 제작 과정 소개, ESG 교육과 함께 다양한 재활용 제품들이 전시된다.

특히 현장에서 주목할 만한 전시는 커피박을 깔개로 활용한 파충류 생태존이다. 방문객은 실제 제품을 만져보고, 커피박의 탈취력과 습도 조절 기능을 직접 확인할 수 있다. 이 밖에도 고양이 모래, 차량용 방향제, 재생 포장재, 친환경 화분 등 커피박을 활용한 다양한 제품들이 소개된다.

현장 교육 프로그램에서는 커피박 재활용의 환경적 의미, 자원순환의 경제적·사회적 가치, 그리고 일상 속 실천 방법 등을 알기 쉽게 전달해 구민의 ESG 인식 확산을 도울 예정이다.

조성명 강남구청장은 “이번 팝업스토어는 커피박처럼 일상에서 무심코 버려지는 자원이 어떻게 활용 가치를 되찾는지를 시민이 직접 확인할 수 있는 자리”라며, “앞으로도 환경을 지키기 위한 다양한 실천 방식을 발굴해, 주민들이 일상에서 쉽게 참여할 수 있도록 돕겠다”고 말했다.

김동현 기자
