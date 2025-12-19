중랑구, 서울 자치구 최초 ‘도시농업 전문 양성기관’ 지정



류경기 서울 중랑구청장이 ‘제4기 현장농부학교 개강식에’ 참석한 모습. 중랑구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 중랑구는 중랑행복도시농업센터가 지난 11월 25일 서울시 자치구 가운데 처음으로 도시농업 전문 양성기관으로 지정됐다고 19일 밝혔다.도시농업 전문인력 양성기관은 ‘도시농업의 육성 및 지원에 관한 법률’에 따라 도시농업관리사를 체계적으로 육성하기 위해 지정되는 교육기관이다. 이번 지정을 통해 중랑구는 도시농업 전문가를 꿈꾸는 구민들에게 교육부터 자격 취득까지 원스톱으로 제공할 수 있는 기반을 갖추게 됐다.도시농업관리사는 농업 분야 국가기술자격(기능사 이상)을 보유한 사람이 지정 기관에서 이론 40시간, 실기 40시간 등 총 80시간의 전문과정을 이수하면 취득할 수 있는 국가공인 자격증이다.구는 내년 3월 개강을 목표로 총 20회, 80시간 규모의 ‘도시농업 전문가 양성 과정’을 운영할 계획이다. 자격 취득 후에는 국가나 지자체가 운영하는 도시농업 시설에서 강사나 프로그램 운영자 등으로 활동할 수 있다.류경기 구청장은 “도시농업에 대한 구민들의 관심과 수요가 날로 높아지는 가운데, 전문 인력 양성기관에 지정되어 매우 뜻깊다”라며 “더욱 체계적이고 전문적인 교육 기반을 마련해 도시농업 활성화와 전문가 육성에 최선을 다하겠다”고 말했다.유규상 기자