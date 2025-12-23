구로구, 농식품 상품권 지원 대상 청년층까지 확대



서울 구로구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 구로구가 취약계층의 건강한 식생활을 지원하기 위해 ‘농식품 상품권 지원 사업’을 실시한다.농식품 상품은 지급된 카드에 매월 지원 금액이 충전되며, 국내산 채소, 과일, 육류, 흰 우유 등 신선 농산물을 대형마트, 편의점, 온라인 쇼핑몰 등 지정된 사용처에서 구매할 수 있다.특히 내년부터는 기존 임산부·영유아·아동 포함 가구에서 만 34세 이하 청년층까지 지원 대상을 확대했다. 식비 부담이 큰 청년 세대의 건강한 식생활을 함께 지원할 예정이다. 다만 생계급여 가구원 중 국민기초생활 보장법상 보장시설 수급자, 보건복지부 영양플러스 사업 이용자 등은 제외된다.구는 신청 가구에 대한 자격 심사를 거쳐 지원대상 기준 충족 여부를 확인 후, 가구원 수에 따라 차등 지원할 예정이다. 4인 가구 기준 월 10만원이고 매월 지급된 금액은 해당 월 말일까지 사용 가능하다.장인홍 구로구청장은 “농식품 상품권(바우처) 사업을 통해 취약계층의 건강한 식생활을 돕고, 소비 촉진으로 지역경제에도 긍정적인 효과가 있을 것으로 기대된다”며 “청년층까지 지원 대상을 넓혀 보다 많은 구민에게 실질적인 도움이 될 수 있도록 운영하겠다”고 말했다.서유미 기자