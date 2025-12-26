임직원 8.3만명, 6% 늘었다… 젊은 인력 몰리는 테크노밸리

‘2025년 1·2 판교’ 실태조사20·30이 60%… 평균 연령 37.9세
IT분야 62% 최다… 바이오·문화順
접근성 강화·주차난 개선 등 과제국내 지방자치단체 사이에서 부러움의 대상이자 ‘한국판 실리콘밸리’로 불리는 경기 성남 제1·2 판교테크노밸리에 입주한 기업은 모두 1780곳이며, 임직원 수는 8만 3000여 명으로 전년 대비 약 6% (4593명) 증가한 것으로 나타났다.
경기도는 이런 내용을 담은 ‘2025년 판교테크노밸리 실태조사 결과’를 25일 발표했다. 전체 입주기업은 전년보다 23곳, 약 1% 감소했다. 제1 판교에 초기 입주했던 일부 대표 기업들이 신사옥 준공으로 이전한 것에 영향을 받은 일시적 감소로 분석됐다.
제1 판교는 1196개 기업이 입주해 전년 대비 4% 줄었지만, 제2 판교는 584곳이 들어와 4% 늘었다. 업종별로는 정보기술(IT) 분야가 전체의 61.5%로 가장 비중이 컸고, 바이오기술과 문화기술 분야가 각각 11%로 뒤를 이었다. 기업 규모별로는 중소기업이 85%를 차지해 판교가 여전히 중소기업 중심의 혁신 생태계를 유지하는 것으로 나타났다. 중견기업은 9.3%, 대기업은 3.7%였다.
입주 기업 수는 줄었지만 고용 규모는 확대됐다. 판교 전체 임직원 수는 8만 3465명으로, 전년도 7만 8872명보다 약 6%(4593명) 늘었다. 제2 판교 입주 본격화로 고용 증가세가 이어진 것이다.
종사자 연령대를 보면 20~30대가 전체의 60%를 차지했고, 평균 연령은 37.9세였다. 연구 인력 비중은 31%, 여성 비율은 29%로 조사됐다.
제2 판교 활성화를 위한 과제로는 대중교통 접근성 강화(5점 만점에 4.56점), 주차 문제 개선(4.25점), 편의시설 확충(3.89점)이 꼽혔다.
업계는 수도권 주요 경쟁 산업용지와 비교해 지나치게 높은 분양가와 사업 정체성이 약화된 점이 유찰의 주요 원인으로 작용했다는 분석을 내놓았다.
