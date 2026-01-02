성동구, 2025년 공공기관 종합청렴도…4년 연속 ‘2등급’ 달성

종합청렴도 85.3점, 전국 자치구 평균보다↑



지난해 성동구에서 구민과 함께하는 청렴 콘서트가 진행되는 모습.

성동구 제공

서울 성동구는 ‘2025년 공공기관 종합청렴도 평가’에서 지난해에 이어 4년 연속 우수 등급인 2등급을 달성했다고 2일 밝혔다.국민권익위원회가 주관하는 이 평가는 구민과 직원이 내외부 업무처리 과정에서 느끼는 부패인식과 경험을 측정하는 ‘청렴체감도’와 지난 1년간 반부패 체계 구축 노력과 운영 실적을 평가하는 ‘청렴노력도’를 종합하여 5개 등급으로 구분한다.구는 종합청렴도 85.3점을 받아 전국 자치구 평균보다 3.7점 높았으며, 특히 ‘기관장 관심과 노력도’와 ‘부패방지 제도 구축’ 분야에서 만점을 받았다.또 구는 조직 내 부당한 관행과 권위주의 문화 등을 되돌아보는 계기를 마련하기 위해 ‘조직문화 개선 커피차 이벤트’를 추진하고, 청렴필사문작성 등 참여형 프로그램을 운영해 직원 인식을 개선하고자 했다. 구청장이 청렴 도서를 소개하는 영상을 제작·공유해 청렴 가치를 일상적인 행정 가치로 정착시키기 위해 노력하기도 했다.내부체감도 평가에서도 전 분야에서 평균을 웃돌았으며, ‘인사 위반’은 평균 대비 4.3점, ‘갑질행위’는 3.7점 높게 나타났다. 이는 부서장 식사 순번제 도입 등 불합리한 관행 개선 노력이 효과를 거둔 것으로 평가된다.정원오 구청장은 “작은 변화가 모여 조직문화가 개선되었다는 점에서 의미가 있다”며 “앞으로도 직원과 구민이 함께 공감할 수 있는 다양한 청렴 시책 추진을 통해 신뢰받는 성동구를 만들어 가겠다”고 밝혔다.유규상 기자