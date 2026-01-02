영광군, 결혼이민자 공무원 첫 채용…다문화 공직자 문 열어

서울Pn

영광군, 결혼이민자 베트남 출신 여성 공무원 첫 채용
다문화 공직 진출 문 열어, 사회 통합 포용 행정 본격화


장세일 영광군수가 2일 결혼이민자 베트남 출신 첫 여성 공무원에게 사령장을 주고 있다. (영광군 제공)


전남 영광군은 결혼이민자 공무원을 처음으로 채용하며 포용적 행정 실현과 다문화 사회 통합을 위한 의미 있는 첫걸음을 내디뎠다고 2일 밝혔다.

군은 다문화가족의 안정적인 정착과 사회통합을 위한 업무 추진을 위해 공개 채용을 실시하고, 베트남 출신 오○○(34세)씨를 시간선택제 임기제 마급 공무원으로 첫 채용했다.

오씨는 한국어 능력시험 4급 자격증을 보유하고 있으며, 영광군 가족센터에서 2년간 이중언어 강사로 활동했다.

오씨는 2일부터 1년간 가정행복과 가족복지팀에 배치되어 영광군 가족센터 운영 지원, 다문화 가족 상담 등 관련 업무를 수행할 예정이다.이번 채용은 결혼이민자의 공직 진출 사례가 드문 현실에서 다문화 구성원이 지역사회와 행정 주체로 참여하는 전환점이 될 것으로 기대된다.

군은 이번 첫 채용을 계기로 행정 현장에서의 다문화 감수성을 높이고, 현장 중심의 행정 서비스가 한층 강화될 것으로 본다.결혼이민자의 언어·문화적 이해는 민원 응대와 정책 전달 과정에서 실질적인 강점으로 작용할 전망이다.


임형주 기자
