서울Pn

검색

‘서울핀테크랩’ 지원 기업, 국내외 누적 매출 8

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

시민 동참 부르는 서울 ‘에코마일리지’

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

성북 장위10구역 재개발 17년 만에 첫 삽

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

서울 포트홀 최근 5년 대비 27% 감소

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

국립목포해양대학교, 2026학년도 정시모집 경쟁률 5.27대 1

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

수시모집 충원율 93.6% 기록


  •
국립목포해양대학교가 ‘2026학년도 정시모집 원서접수’에서 5.27대 1의 경쟁률을 기록했다.


국립목포해양대학교가 지난달 29일부터 31일까지 진행한 ‘2026학년도 정시모집 원서접수’에서 총 97명 모집에 511명이 지원해 5.27대 1의 경쟁률을 기록했다.

전년도 정시모집 경쟁률 4.91대 1에 대비해 크게 상승했다. 이 같은 결과는 학령인구 감소와 수도권 대학 선호 심화 등 어려운 여건 속에서도 대학 경쟁력 강화를 위해 지속적으로 노력한 성과로 평가된다.

국립목포해양대학교는 앞선 2026학년도 수시모집에서도 694명 모집에 5436명이 지원해 7.83대 1의 경쟁률을 보이며, 광주·전남권 일반대학 가운데 가장 높은 수치를 기록했다.

학부(과)별 경쟁률을 보면 해군사관학부(남)가 2명 모집에 36명이 지원해 18.00대 1로 가장 높은 경쟁률을 보였다. 이어 해양건설공학과 11.00대 1(4명 모집/44명 지원), 조선해양공학과 7.50대 1(4명/30명), 환경·생명공학과 6.75대 1(8명/54명), 해양메카트로닉스학부 6.29대 1(7명/44명) 등의 순으로 나타났다.

서광철 국립목포해양대 입학학생처장은 “국립목포해양대학교는 국내에서 유이한 해양특성화 대학으로, 전국 국·공립대학 취업률 1위를 달성하고 있다”고 강조했다. 그는 “실습선 운영, 피복비 및 생활관 이용에 대한 국비 지원과 승선근무예비역 제도를 통한 대체복무 인정 등의 강점이 높은 관심으로 이어져 수시·정시모집 모두에서 전년 대비 경쟁률이 크게 상승한 것으로 분석된다”고 밝혔다.


목포 최종필 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

새해 첫날 현충원서 만난 오세훈·정원오…오 “범보수

“특별히 새해 복 받으시라” 서로 덕담도

오세훈 “세운지구 개발로 다시 강북전성시대”

신년사서 새해 핵심 화두 밝혀 2031년까지 주택 31만호 공급 교통 인프라·도시 안전망 재편

강남구 올해부터 90세 이상 보훈수당 월 15만원으

참전유공자 배우자 수당 월 10만원도 신설

“관광객 또 서초 오고 싶게”… 고터~반포한강, 문

고터·세빛특구 1돌-거리조성 준공

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr