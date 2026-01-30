이경숙 서울시의원, 창동역 2번 출구 새단장 완료... 올해 ‘10억원 예산’ 투입

4호선 창동역 2번 출입구 환경 개선 완료, 어둡고 낙후된 이미지 탈피

2026년 천장 조명 및 기둥 디자인 용역 등 ‘미적 환경 개선’ 위해 10억원 투입 확정

“단순 보수를 넘어 디자인 용역 통해 세련되고 깔끔한 창동역 만들 것”



질의하는 이경숙 의원

서울시의회 교통위원회 이경숙 의원(국민의힘, 도봉1)은 4호선 창동역의 노후화된 이미지를 개선하고 미적 가치를 높이기 위한 ‘창동역 환경 개선 추진계획’을 점검하며, 올해 총 10억원의 예산 투입 확정을 이끌어냈다고 밝혔다.최근 완료된 ‘창동역 2번 출입구 환경 개선 공사’는 이 의원이 지속적으로 현장을 살피며 주민 불편을 수렴해온 결과물이다. 총 8800여만원이 투입된 이번 공사를 통해 ▲외벽 금속 루버 설치 ▲천장 및 벽체 도장 ▲역명판 교체 등이 마무리되어, 과거 어둡고 침침했던 출입구 주변이 현대적이고 쾌적한 모습으로 탈바꿈했다.이 의원은 여기에 그치지 않고 창동역의 시각적 환경을 근본적으로 업그레이드하기 위해 2026년도 사업비 10억원의 예산 투입 확정을 이끌어내는 데 앞장섰다.올해 예정된 사업은 단순한 노후 마감재 교체에 머무르지 않고, 천장 조명 개선과 기둥 디자인 용역 등을 포함해 역사를 미적으로 깔끔하게 정비하는 데 방점을 둔다. 3월 현장 조사 및 설계를 시작으로 전문적인 디자인 용역을 진행하여 창동역만의 세련된 분위기를 조성한다는 계획이다.이 의원은 “그동안 창동역 하부 공간은 기둥과 천장의 마감이 노후화되어 주민들이 이용하기에 심리적으로 위축되는 부분이 있었다”며 “올해 확정된 10억원의 예산을 통해 조명 시설을 확충하고 기둥 디자인을 새롭게 하여, 시민들이 머물고 싶은 깔끔하고 아름다운 역사 환경을 조성하겠다”고 밝혔다.이어 “단순한 시설 관리를 넘어 디자인적 요소를 가미한 환경 개선이 이뤄질 수 있도록 용역 단계부터 꼼꼼히 챙겨 도봉구의 품격에 걸맞은 창동역을 만들겠다”고 덧붙였다.온라인뉴스부