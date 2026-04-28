무등산권 유네스코 지질공원 3연속 인증

지질·역사 생태 가치 등 인정
권고사항 성실한 이행도 반영
무등산권 세계지질공원이 유네스코 3연속 인증에 성공했다.
광주시는 무등산권 세계지질공원이 유네스코 세계지질공원위원회의 최종 심의를 통과, 공식 누리집에 등재됨으로써 ‘유네스코 3연속 인증’을 달성했다고 27일 밝혔다.
무등산권 세계지질공원은 2018년 최초 인증 이후 2023년 첫 번째 재인증에 이어 이번에 두 번째 재인증까지 연속 성공하면서 지질·역사·문화·생태적 가치는 물론 지속 가능한 운영 성과를 국제적으로 인정받았다.
이번 성과는 첫 번째 재인증 당시 유네스코가 제시했던 지질 유산 보존과 가시성 향상·파트너십 구축·교육역량 강화 등 4가지 권고사항을 성실히 이행한 점이 종합적으로 반영된 결과로 풀이된다.
시는 그동안 지질명소인 서유리 공룡 화석지의 보존을 위해 고해상도 구축 용역을 추진했고, 금당산을 신규 지질명소로 지정하는 등 지질 유산 보존 및 가치 발굴에 힘써왔다. 또 대형 안내판과 도로표지판 설치를 통해 현장 인지도를 높이고, 자매공원과 협력해 다국어 안내 책자를 제작하는 등 가시성을 높이는 데도 주력해왔다.
특히 광주시와 전남도, 담양군, 화순군 등 4개 지방자치단체가 공동 운영하는 협력 모델은 모범 사례로 주목받았다. 시는 전남도와 통합을 계기로 지역 간 협력을 더욱 강화하고 지질 유산 보전, 교육·관광 활성화, 기후변화 대응을 아우르는 체계적인 관리 계획을 수립할 방침이다.
광주 홍행기 기자