“마음 깊이 새긴 초심… 소외 없는 복지·든든한 행정 멈추지 않을 것”

김철우 보성군수의 포부



김철우 보성군수

“처음의 마음을 잃지 않고 꾸준히 노력하면 목표를 이룰 수 있다는 ‘초심불망 마부작침’(初心不忘 磨斧作針)을 마음속 깊이 새기고 있습니다.”재선의 김철우 보성군수는 3일 서울신문과 인터뷰에서 “민선 7기에 이어 8기에도 이 마음 하나로 군정을 이끌어 왔다”며 “벽을 문으로, 틈을 기회로 바꾸며 군민들과 함께하면 불가능도 가능하게 만들 수 있다는 믿음이 지켜지도록 더 힘쓰겠다”고 새해 포부를 밝혔다.김 군수는 “군민의 신뢰와 참여가 보성의 이름을 대한민국 최고 자리에 올려놓았다”며 “소외 없는 복지와 든든한 행정으로 군민의 일상이 멈추지 않도록 올해 더 땀을 흘리겠다”고 강조했다. 경제가 살아야 도시가 살아난다는 행정으로 지난해에 이어 올해도 설 이전 전 군민 1인당 30만원, 114억원 규모의 보성사랑지원금을 지급해 가계 부담을 덜어 지역 경제에 온기가 돌도록 하겠다는 방침이다. 그는 또 문화·체육·관광이 어우러진 ‘매력 도시 보성’을 각인시킨다는 구상이다.특히 세계 속의 보성을 향해 미국 펜실베이니아주 필라델피아 인근 미디어시 서재필기념관에 ‘보성 정원’을 조성하고, 민족음악가 채동선 악보 원고 보존 사업을 추진해 보성의 문화적 가치와 정체성을 국제적으로 확장할 예정이다.이순신 장군이 1597년 명량해전을 앞두고 ‘신에게는 아직 열두 척의 전선이 있습니다’라는 장계를 올린 역사적 현장인 보성 열선루의 상징성을 되살리는 사업도 확대하기로 했다. 열선루를 중심으로 이순신 광장과 산책로, 야간 경관조명, 방진관(이순신 처가를 주제로 한 역사관)과 호국의 문을 조성해 이 일대를 보성의 대표 랜드마크이자 남도의 상징적인 역사문화 공간으로 가꿔나간다는 복안이다.김 군수는 “지난 8년 동안 우리는 안 된다고 했던 일도 해냈고, 어려워 보였던 일도 함께라서 이겨냈다”며 “말하는 대로, 원하는 대로, 군민들과 같은 꿈을 꾸고, 그 꿈을 이루도록 혼신의 힘을 다하겠다”고 주먹을 불끈 쥐었다.보성 최종필 기자