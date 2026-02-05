이제영 경기도의원, 반도체 글로벌 허브로 도약… 경기도가 사활 걸어야



이제영 의원이 4일 제388회 임시회 제2차 본회의에서 5분 자유발언을 하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 미래과학협력위원회 이제영 위원장(국민의힘, 성남8)은 4일 열린 제388회 임시회 제2차 본회의에서 5분 자유발언을 통해 대한민국 경제의 심장인 ‘경기 남부 반도체 메가 클러스터’의 성공적 완수를 위한 경기도의 강력한 실행력을 촉구했다.이제영 위원장은 “지금 세계는 총성 없는 반도체 전쟁 중”이라며, 미국(CHIPS Act), 일본, 중국의 파격적인 지원 공세를 언급했다. 그는 “지난해 대한민국 수출의 24.4%를 차지한 반도체는 국가 핵심 전략 자산이지만, 송전선로 지연 등 인프라 리스크가 산업계를 흔들고 있다”라고 진단했다.특히 이 위원장은 정치권 일각에서 제기되는 ‘반도체 클러스터 타 지역 분산 배치론’을 정면으로 반박했다. 그는 “분산 배치는 ‘집적의 경제’라는 글로벌 트렌드에 역행하는 매우 위험한 발상이자 자해 행위”라며, “설계, 제조, 소부장, 그리고 핵심 인재가 한곳에 모여야만 초격차 기술이 나오는 냉혹한 국가 대항전에서 지역 안배를 논하는 것은 국가 경쟁력을 포기하는 것”이라고 강력히 비판했다.이어 이 위원장은 현재 3% 수준에 머물고 있는 대한민국 시스템 반도체의 돌파구로 ‘성남 판교-용인 클러스터의 유기적 결합’을 제시했다.“대한민국 팹리스 기업의 약 40%가 밀집한 성남 판교의 혁신적 설계 역량과 용인의 압도적인 제조 인프라를 결합해, 독자적인 가치 사슬을 완성해야 한다”라며, “단순히 생산 기지를 넘어 차세대 패키징인 ‘하이브리드 본딩’과 AI 병목을 해결할 ‘PIM(Processor-in-Memory)’ 기술의 세계 표준을 선점해 경기도를 반도체 기술 종주국으로 만들어야 한다”라고 역설했다.또한 지난 1월 경기도와 한전이 맺은 ‘도로-전력망 공동건설 협력체계’를 환영하면서도, 경쟁국을 압도하는 ‘실행의 속도’를 강조했다. 그는 “경기도가 주도적으로 중앙정부를 설득하여 인프라 구축의 골든타임을 사수해야 한다”라고 덧붙였다.마지막으로 이제영 위원장은 “반도체 메가 클러스터의 성공 여부에 아이들의 미래와 대한민국의 명운이 걸려 있다”라며, “경기도가 멈추면 대한민국이 멈춘다는 사명감으로 집행부가 강력하게 나서달라”고 호소하며 발언을 마쳤다.온라인뉴스팀