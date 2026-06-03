서울Pn

검색
지역별 뉴스 선택

서울 한강변에 국내 첫 목구조 국제경기장

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

물놀이 계절, 송파서 배우는 ‘골든타임 수칙’

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

금연으로 뭉친 성북… “거리 담배연기 없앤다”

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서대문구, 생활밀착형 녹지공간 ‘한뼘정원’

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

경기 첫 ‘공공 반려동물 장례시설’ 여주에 문 열어

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

2층 규모 ‘반려마루 추모관’ 개장
화장로 2기·봉안실 408기 등 갖춰


  •
경기도에서 운영하는 반려동물 전문 장례시설인 ‘반려마루 추모관’이 여주시에서 문을 열고 본격 운영에 들어갔다. 사진은 반려마루 여주 모습.
경기도 제공


경기도는 공공에서 운영하는 반려동물 장례시설인 ‘반려마루 추모관’이 여주에서 문을 열고 본격 운영에 들어갔다고 2일 밝혔다.

반려마루 추모관은 여주시 명품로 355에 위치한 ‘반려마루 여주’ 안에 조성됐으며 연면적 696㎡, 지상 2층 규모로 건립됐다. 시설에는 동물 화장로 2기와 추모실 3실, 염습실, 408기 규모의 봉안실 등이 마련됐다. 경기도 최초이자 전국에서는 전북 임실에 이어 두 번째로 조성된 공공 반려동물 장례시설이다.

공개 모집을 통해 ㈜애니멀컴패니언이 전문 운영기관으로 선정됐다. ‘경기도 공설동물장묘시설 관리 및 운영 조례’에 따라 경기도민은 화장시설 사용료의 10%를 할인받을 수 있다. 여주시민과 국가유공자, 장애인, 저소득층 등에는 50% 할인 혜택이 제공된다. 시설 이용 방법과 요금 등 자세한 사항은 반려마루 추모관 홈페이지에서 확인할 수 있다.

이강영 도 축산동물복지국장은 “반려마루 추모관은 단순한 장묘시설을 넘어 반려동물과 함께한 소중한 시간을 기억하고 의미 있는 이별을 할 수 있는 공간”이라며 “취약계층의 경제적 부담을 덜어주는 공익적 역할을 통해 더 많은 도민이 이용하길 기대한다”고 말했다.


한상봉 기자
2026-06-03 19면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

“희생과 헌신 기억합니다”…영등포구, ‘호국보훈의

6월 5일 ‘호국보훈의 달 기념행사’ 6월 6일 현충원 수송 버스 지원

용산청소년 수영장 ‘안전’ 품고 새단장

7개월 리모델링 마치고 재개장

어두컴컴했던 영등포 도림고가… 푸른 쉼터로 환골탈태

사업설명회 찾은 최호권 구청장

‘힐링 No.1 노원’ 영혼 바친 8년… 새 여정

3선 도전 대신 ‘잠시 멈춤’ 오승록 서울 노원구청장

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr