“지역상권에 활력”… 전통시장 살리는 송파

서울 송파구는 지역 상권 활성화를 위한 ‘2026년 전통시장 및 상점가 활성화 종합계획’을 수립했다고 9일 밝혔다.구는 공모사업으로 확보한 국·시비 18억원을 포함해 올해 총 28억원의 예산을 지역 상권 활성화에 투입한다. 구는 경영 활성화, 시설 현대화, 안전 관리 등 3개 분야에서 16개 사업을 추진한다. 이어 시장 경영 지원과 노후 시설 개선을 축으로 현장 체감도가 높은 사업을 진행해 전통시장 및 상점가 경쟁력 강화에 집중할 방침이다.경영 활성화를 위해서는 ‘시장 경영 지원’과 ‘시장 매니저 지원’을 통해 현장 맞춤형 경영 컨설팅과 상인 교육을 진행하고, 야시장 및 야간 음식 문화 축제 등 주민 참여형 프로그램을 운영해 방문객 수를 늘릴 계획이다. 구는 새마을시장 아케이드 보수 공사를 비롯해 천막 등 낡은 시설 개보수와 편의시설 운영을 지원해 쾌적한 쇼핑 환경을 조성하는 시설 현대화에도 나선다.문화유산 보존 지역에 위치한 풍납시장은 풍납동 일상생활 환경 개선 사업과 연계한 ‘풍납시장 활성화 사업’을 추진하는 등 환경 정비와 함께 시장별 특성에 맞는 맞춤형 지원도 한다. 또 점포별 화재 알림 시설 설치와 안전 점검, 노후 소화기 교체, 전통시장 화재 공제 보험 가입 지원, 시장 방역 등 안전사고 예방도 강화한다.서강석 구청장은 “어려운 여건 속에서도 삶의 현장을 지키는 소상공인들을 위해 필요한 부분을 꼼꼼히 챙길 것”이라며 “전통시장의 경쟁력을 강화하고, 고객에게는 더욱 편리한 장보기 환경을 제공하는 등 지역 상권에 활력을 불어넣겠다”고 밝혔다.박재홍 기자