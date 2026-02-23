45년 지역사랑, ‘효천 서채원 장학회’ 별량면에 장학금 전달

별량면 출신 학생 8명에 총 700만원 지원

누적 631명, 2억 6055만원 지원



효천 서채원 장학회가 별량면 행정복지센터에서 별량면 출신 학생 8명에게 장학금 700만원을 전달했다.

1981년 설립 이후 45년간 지역 인재 육성에 힘써온 효천 서채원 장학회가 올해도 장학사업을 이어가며 지역사회에 온기를 더했다.장학회는 지난 20일 별량면 행정복지센터에서 별량면 출신 학생 8명에게 총 700만원의 장학금을 전달했다. 장학금은 올해 별량중학교 졸업생 5명에게 각각 50만원, 대학에 입학한 별량면 출신 신입생 3명에게 각 150만원씩 지급됐다.효천 서채원 장학회는 1981년 순천효천고등학교 설립자인 고 서채원 이사장이 지역 인재 양성을 위해 기탁한 기금으로 설립됐다. 현재까지 총 631명의 장학생에게 2억 6055만원을 지원해 왔다.서거원 이사장은 “지역에서 성장한 학생들이 학업에 전념하고 더 큰 꿈을 펼칠 수 있도록 돕는 것이 장학회 역할”이라며 “앞으로도 지역 인재 육성을 위한 지원을 꾸준히 이어가겠다”고 밝혔다.순천 최종필 기자