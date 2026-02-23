김난도·한문철…강동구, 급이 다른 ‘명사특강’ 개최

매주 수요일 10시 강동중앙도서관서



강동구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 강동구는 오는 4월 8일부터 29일까지 매주 수요일 오전 10시, 강동중앙도서관 다목적홀에서 명사초청특강 ‘강동지식플러스’(포스터)를 개최한다고 23일 밝혔다.매년 상·하반기 운영되는 강동구 대표 명사특강 프로그램 ‘강동지식플러스’는 100세까지 흔들리지 않는 삶의 길잡이’를 주제로 경제·건강·안전 등 각 분야 전문가 4인을 초청해 진행된다.첫 강연은 ‘2026 트렌드 코리아’의 저자 김난도 교수가 진행하고 이어 김희진 교수의 ‘병적인 뇌 노화 vs 건강한 뇌 노화’, 김경필 대표(유튜버 ‘돈쭐남’)의 ‘초불확실성의 시대, 개인 자산관리의 길’, 한문철 변호사의 ‘교통사고, 안 내고 안 당하기’ 순으로 진행된다.수강을 희망하는 구민은 오는 25일부터 강동구평생학습관 홈페이지 또는 강동구청 교육지원과로 신청할 수 있다.한편 구는 지난해 12월 ‘유네스코 글로벌 학습도시’로 신규 선정됨에 따라 ‘2030 강동구 평생교육 중장기 발전계획’ 연구용역을 완료했다. 구는 ‘삶과 미래를 연결하는 글로벌 학습도시 강동’이라는 비전 아래, 인구 50만 시대에 더욱 다양해진 구민의 평생학습 수요에 적극 대응할 계획이다.이수희 구청장은 “강동구가 ‘유네스코 글로벌 학습도시’로 선정된 만큼, 구민 누구나 일상 속에서 배움의 기회를 누릴 수 있도록 평생학습 기반을 더욱 탄탄히 다져가겠다”며 “이번 명사초청특강이 변화하는 시대를 읽고 삶의 방향을 설계하는 데 실질적인 도움이 되길 바란다”고 말했다.박재홍 기자