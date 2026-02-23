‘정치도 예술이다’···나안수 시의원, 수채화로 담아낸 ‘남도 풍광’ 전시회 개최

순천 다담갤러리서 수채화 40여점 선보여

예술과 정치가 상생하는 ‘문화 복지’ 실천



‘화가 시의원’으로 알려진 나안수 순천시의원.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

‘화가 시의원’으로 알려진 나안수(순천시의원) 작가가 23일부터 3월 1일까지 순천시 문화의 거리에 있는 다담갤러리에서 ‘수채로 남도 풍광을 만나다 展’을 개최한다.이번 전시회는 나 작가의 14번째 개인전이다. 남도 곳곳을 직접 발로 누비며 맑고 투명한 수채화 기법으로 담아낸 풍경화 40여 점이 관람객을 맞이한다.그는 원광대학교 대학원 미술학과를 졸업하고 한국미술협회 전남지회장 등을 역임한 중견 화가다. 특히 2014년 ‘대한민국 미술인상’을 수상하며 화단에서 실력을 인정받았다. 2025년에는 ‘대한민국 예술문화대상(국회의장상)’을 거머쥐며 예술적 성취를 다시 한번 증명해 냈다.동시에 그는 “정치도 예술이다”라는 기치 아래 순천시의회에 입성한 3선 의원이자 부의장을 역임한 중진 정치인이기도 하다. 의정 활동 중에도 ‘전남동부권 문화예술 상생발전 연구모임’ 회장과 ‘문화예술·체육진흥 특별위원회’ 위원장으로 활동했다. 나 의원은 예술인의 창작 복지와 시민의 문화 향유권 확대를 위한 조례 제정에 앞장서 왔다는 평가를 받고 있다.이번 전시는 화가로서의 본업인 창작 활동을 지속함과 동시에 예술적 감수성을 바탕으로 한 정치가 시민의 삶을 어떻게 풍요롭게 만드는지를 보여주는 소중한 자리가 될 것으로 보인다.나 작가는 “화가로서 창작의 고통과 기쁨을 경험했기에 예술인들이 겪는 현실적 어려움을 누구보다 잘 알고 있다”며 “정치는 문화예술을 단순한 지원 대상이 아닌 미래의 성장 동력으로 바라봐야 한다”고 강조했다. 이어 “예술인이 안정적으로 창작하고 시민이 일상에서 문화를 누리는 선순환 구조를 만드는 것이 목표다”며 “전시된 작품들을 통해 시민들께서 지친 일상 속에서 위로와 영감을 얻으시길 바란다”고 전했다.순천 최종필 기자