서울Pn

검색

휴머노이드 17종 DDP에 모인다…서울시 ‘서울A

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

중장년 이직·전직·재취업?… 서울이 ‘몽땅’ 책임

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

구청·보건소·구의회 한곳에… 영등포, 신청사 본격

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

강북, 소상공인에 도로점용료 25% 감면

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

김영록 지사, 행정통합 피해 없도록 지혜 모으겠다

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

한국노총 광주지역본부서 행정통합 의견 청취


  •
김영록 전남지사가 23일 한국노총 광주지역본부에서 전남·광주 행정통합과 관련해 의견을 수렴하고 있다.


김영록 전남지사가 23일 한국노총 광주지역본부에서 전남·광주 행정통합과 관련해 특정 지역이나 단체에 손해가 없도록 지혜를 모으겠다는 의지를 밝혔다.

김영록 지사는 이날 한국노총 광주지역본부 2026년 제1차 운영위원회에 참석한 후 윤종해 의장을 비롯한 산별 노조위원장들과 행정통합 후 미래에 대한 다양한 의견을 나눴다.

이 자리에서 민소식 광주광역시교육청 노동조합 위원장은 통합 이후 교육청 직원들의 근무지 이동에 대한 불안감을 토로했다.

또 박만 광주은행 노동조합 위원장은 한국노총 광주지역본부의 열악한 환경을 개선하기 위한 지원 필요성을 제기했다.

이밖에 24시간 어린이집 확대 적용 등 노동자 복지 강화를 요구하는 목소리도 나왔다.

이에 대해 김영록 지사는 “모든 것은 상식을 기준으로 법과 제도를 지키면서 최대한 논의해서 결정해야 한다”며 “전남과 광주의 통합이 특정 지역이나 단체, 일개인에게까지도 손해가 되거나 피해를 줘서는 안 된다는 것이 일관된 생각”이라고 말했다.

이어 “통합 이후 여러 상황에 대해서도, 지금까지 해왔던 것처럼 현장의 목소리를 최대한 듣고 대부분이 수긍할 수 있는 지혜로운 방안을 마련하겠다”고 덧붙였다.

김영록 지사는 또 한국노총 광주지역본부의 숙원사업인 노동인권회관 건립에 대해서도 적극적으로 검토하겠다”고 말했다.

김영록 지사는 앞으로도 광주·전남 통합 논의 과정에서 노동계를 비롯한 각계각층의 의견을 폭넓게 수렴하고, 상생과 균형발전의 관점에서 합리적 대안을 마련할 방침이다.

광주 류지홍 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

광진구, 삶을 풍요롭게 하는 ‘2026년 달라지는

휴머노이드 17종 DDP에 모인다…서울시 ‘서울AI

완전 자율형 민첩 로봇 ‘우치봇’ 공개 28일부터 3월 1일까지

성북 정릉3동 주민자치 거점 오픈… 지역공동체 활력

지상 2층 99㎡ 주민센터 별관 개관 대학생·주민 소통·교류 공간 활용

교육환경 만족도 1위 서대문… 구청장, 학부모들과

이성헌 구청장 ‘공유회’ 참석

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr