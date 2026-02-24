서울Pn

검색

서울, 야간에도 맞벌이 가정 아이 돌본다

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

“집값 담합 무관용 수사”…서울시, 집중 대응

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서울 강서구, 24일 ‘지역 균형발전 주민 설명회

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

민간과 손잡고 425억 ‘중랑동행 창업펀드’… 지

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

광주시 여의도 면적 1.1배 용도지역 변경 신청

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

‘2030도시관리계획 재정비안’ 경기도에 제출
“계획개발 유도해 50만 자족도시 기반 마련”

경기 광주시가 여의도 면적의 1.1배 규모 토지의 용도지역을 바꾸는 도시관리계획 변경을 추진중이다.

광주시는 2030년을 목표로 한 도시관리계획 재정비안을 경기도에 제출했다고 24일 밝혔다.

이번 안에는 모두 312만㎡ 규모의 토지 용도지역을 바꾸는 내용이 담겼다. 도시지역 47곳 76만㎡와 도시 외 지역 646곳 236만㎡가 대상이다. 대부분은 지난해 5월 성장관리계획이 수립된 곳으로, 토지 이용과 건축을 보다 체계적으로 관리하기 위해 용도 변경을 추진한다.

광주시는 시 전체가 특별대책지역과 자연보전권역으로 묶여 있고, 개발제한구역과 상수원보호구역, 수변구역, 군사시설보호구역 등 각종 규제가 겹쳐 있다. 전체 면적의 65%가 임야여서 실제로 개발할 수 있는 땅이 부족한 상황이다.

이에 따라 한정된 개발 가능지를 효율적으로 관리하고, 난개발을 막으면서 계획적인 개발을 유도하기 위해 도시관리계획 재정비가 필요한 실정이다.

용도지역 변경의 최종 결정권은 경기도에 있다. 도는 계획의 필요성과 개발 가능성 등을 종합 검토한 뒤 관계기관 협의와 도시계획위원회 심의를 거쳐 최종 확정·고시할 예정이다.

방세환 시장은 “지속 가능한 도시 발전과 토지의 효율적 이용을 위해 경기도와 적극 협의하겠다”며 “절차를 신속히 마무리해 50만 자족도시 실현에 힘쓰겠다”고 말했다.

한상봉 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

자부심이 된 교육·교통·복지… “중랑에 살아서 좋아

류경기 중랑구청장

강남의 12년 정성… 대학 입시 3관왕

구·아동보호시설 힘 합쳐 돌본 청소년, 서울 주요 대학 3곳 합격

이순희 강북구청장, ‘내 삶에 힘이 되는 강북’ 출

“국민들 강북구 이해하는 데 도움이 되길”

“도심 금싸라기 땅, 텃밭으로 내어드려요”…영등포구

도시텃밭, 가구당 6㎡ 내외 무료 임차

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr