서울Pn

검색

서울, 야간에도 맞벌이 가정 아이 돌본다

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

“집값 담합 무관용 수사”…서울시, 집중 대응

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서울 강서구, 24일 ‘지역 균형발전 주민 설명회

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

민간과 손잡고 425억 ‘중랑동행 창업펀드’… 지

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

신안군, 생활개선연합회 연시 총회 ‘성료’…‘슬로시티 실천’ 다져

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

생활개선회, 슬로시티 실천으로 지역 변화 이끈다
‘연시총회 및 슬로시티 특강 통해 실천 의지 다져’


  •
한국생활개선신안군연합회 회원들이 23일 2026년 연시총회와 슬로시티 특강 행사를 마친 후 기념 촬영을 하고 있다. (신안군 제공)


생활개선신안군연합회는 23일 신안군 농업기술센터 대강당에서 회원 100여 명이 참석한 가운데 연시총회와 슬로시티 특강을 개최했다.

이날 총회에서는 2026년 주요 사업 계획을 공유하고, 슬로시티 가치 확산과 탄소중립 실천을 핵심 과제로 설정해 회원들의 적극적인 참여를 이끌고 실천 의지를 다졌다.

특히 이번 행사에서는 임자면 생활개선회 회장이자 신안 슬로시티 시민강사로 활동 중인 박은정 회장이 슬로시티 기본 교육을 직접 진행해 의미를 더했다. 박 회장은 슬로시티가 단순한 구호에 그치는 것이 아니라 일상 속에서 실천하는 생활 운동임을 강조하며, ‘슬로시티 운동 10가지 생활수칙’을 중심으로 교육을 진행했다.

부대행사로는 슬로시티 조성과 탄소중립 실천의 일환으로 회원들이 직접 제작한 업사이클링 작품과 친환경 화분 등 다양한 성과물을 전시해 교육 성과를 공유하고 실천 의지를 보여줬다.

신안군생활개선회는 김효정 회장을 비롯해 710여 명의 회원이 활동하고 있으며, 읍·면 단위에서 전통문화 전수와 지역 환경 보전을 위한 다양한 실천 활동을 이어가고 있다.

신안군 관계자는 “생활개선회가 슬로시티 실천을 이끄는 지역 여성 리더로서 큰 역할을 하고 있다”며 “앞으로도 지속적인 협력을 바탕으로 지역 발전과 탄소중립 실천에 적극 동참하겠다”고 밝혔다.

임형주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

자부심이 된 교육·교통·복지… “중랑에 살아서 좋아

류경기 중랑구청장

강남의 12년 정성… 대학 입시 3관왕

구·아동보호시설 힘 합쳐 돌본 청소년, 서울 주요 대학 3곳 합격

이순희 강북구청장, ‘내 삶에 힘이 되는 강북’ 출

“국민들 강북구 이해하는 데 도움이 되길”

“도심 금싸라기 땅, 텃밭으로 내어드려요”…영등포구

도시텃밭, 가구당 6㎡ 내외 무료 임차

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr