함평군, ‘2026 대한민국 축제 콘텐츠 대상’ 수상

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

지역 자연·생태 자원 활용해 차별화된 축제 콘텐츠 운영 호평


함평군이 24일 ‘2026년 대한민국 축제 콘텐츠 대상’을 수상하고 있다.


전남 함평군이 ‘2026 대한민국 축제 콘텐츠 대상’에서 축제관광부문 대상을 수상하며 축제 콘텐츠의 우수성을 인정받았다.

‘대한민국 축제 콘텐츠 대상’은 전국의 축제를 대상으로 ▲축제 경쟁력 ▲콘텐츠 우수성 ▲지역경제 파급효과 ▲지속가능성 등을 종합적으로 평가해 우수한 축제를 선정해 수상하고 있다.

이번 대상 수상은 지역의 고유한 자연·생태 자원을 활용해 차별화된 축제 콘텐츠를 운영한 점과 체계적인 관광 인프라 구축, 지역민과 함께 만드는 참여형 축제 모델 등이 높은 점수를 받았다.

특히 축제 방문객 중심의 프로그램 구성과 안전관리 체계 강화, 인근 상권과의 연계 운영을 통한 지역경제 활성화 성과가 호평을 받았다.

이번 대상 수상으로 함평군은 2023년부터 3년 연속 ‘대한민국 축제 콘텐츠 대상’을 수상했다.

함평군 관계자는 “이번 수상은 군민과 함께 만들어 온 축제의 성과를 공식적으로 인정받은 뜻깊은 결과”라며 “앞으로도 지역 특색을 살린 경쟁력 있는 축제를 기획해 함평의 문화관광 브랜드 가치를 높여 나가겠다”고 밝혔다.

함평 류지홍 기자
