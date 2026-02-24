HD현대삼호, ‘여수세계섬박람회 입장권’ 구매 약정

여수세계섬박람회 입장권 판촉 활동, 전남 주요 기업으로 확산



여수세계섬박람회조직위원회와 HD현대삼호가 24일 전남도청에서 ‘여수세계섬박람회 입장권 구매 약정식’을 하고 있다.

2026여수세계섬박람회조직위원회는 24일 전남도청에서 HD현대삼호와 ‘2026여수세계섬박람회 입장권 구매 약정식’을 개최했다.황기연 전라남도 행정부지사와 김재을 HD현대삼호 사장, 김종기 조직위 사무총장 등이 참석한 이날 약정식에서 HD현대삼호는 2천만 원 상당의 여수세계섬박람회 입장권을 구매하기로 약정했다.HD현대삼호의 이번 여수세계섬박람회 입장권 구매약정은 여수시 관외에 소재한 기업이 참여한 첫 사례로 그동안 여수 지역 중심으로 전개되던 입장권 판촉 활동이 전라남도 내 주요 기업으로 확산되기 시작했다는 점에서 의미가 크다.HD현대삼호는 세계적 수준의 조선 기술력을 보유한 전남 대표 기업으로, 지역 산업과 지역 경제를 선도하는 중추적 역할을 수행하고 있다.김재을 HD현대삼호 사장은 “입장권 구매약정은 지역 기업의 사회적 책임 실천이자, 국제행사 성공 개최를 위한 동반 협력의 상징”이라며 “앞으로도 2026여수세계섬박람회의 홍보를 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.조직위 관계자는 “여수시를 넘어 전라남도 내 기업들이 본격적으로 섬박람회에 대한 관심과 참여를 시작했다는 점에서 매우 뜻깊다”며 “이번 HD현대삼호의 참여를 계기로 여수시–전라남도–전국 단위로 섬박람회 참여 분위기를 점진적으로 확산시켜 나가겠다”고 말했다.2026여수세계섬박람회는 ‘섬, 바다와 미래를 잇다’를 주제로 2026년 9월 5일부터 11월 4일까지 돌산 진모지구 일원에서 개최된다.영암 류지홍 기자