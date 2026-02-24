여수시, 숙박·음식업소 물가안정 전담팀 본격 가동

서울Pn

여수세계섬박람회 앞두고 숙박·음식업소 바가지요금 근절 나서
여수시청 젼경.


전남 여수시가 지난 23일 2026년 숙박·음식업소 물가안정 전담팀(TF) 회의를 열고 숙박·음식업소 요금 안정과 건전한 가격 질서 확립을 위한 방안 마련에 나섰다.

이날 회의는 2026여수세계섬박람회를 앞두고 시민과 관광객 모두가 신뢰할 수 있는 환경을 조성하기 위해 외식비와 숙박 요금 동향을 공유하고 부서 간 협업을 통해 부당 요금 현장 점검과 대응 체계를 한층 강화하기로 했다.

여수시는 올해 숙박·음식업소 바가지요금 근절과 가격 안정화를 위해 민·관 합동 캠페인, 가격표시제 점검반 운영, 소비자 식품위생감시원을 활용한 지도·점검 등 현장 중심 대응을 확대하고 있다.

또 부서별 캠페인을 전 부서 협업 체계로 전환하고 관련 기관단체와 합동 캠페인을 추진해 물가안정 분위기를 확산하는 한편, 착한 가격업소와 섬 지역 음식점 사전 안내와 홍보를 강화해 관광객이 안심하고 이용할 수 있는 환경을 조성할 계획이다.

특히 섬박람회 기간에는 혼밥 식당 지정 및 1인 식탁 보급과 찾아가는 친절·위생 교육, 불친절·위생 불량업소 중점 관리 등의 정책을 추진해 안전하고 신뢰할 수 있는 숙박·음식업소 환경을 조성에 역량을 집중할 방침이다..

여수시 관계자는 “현재 여수시는 2026여수세계섬박람회를 대비해 물가안정에 행정력을 집중하고 있다”며 “가격 질서 확립과 친절·위생 관리가 곧 도시 경쟁력으로 이어지는 만큼 시민과 상인, 관계기관이 함께 ‘다시 찾고 싶은 여수’를 만들어 가겠다”고 말했다.

여수 류지홍 기자
