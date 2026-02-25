‘섬 농사 지으실 분 모십니다’ 신안군 농업대학…신입생 모집

신안군, 2026학년도 1004 섬 농업대학 신입생 모집

신안군 농업기술센터는 섬 지역 농업의 특화 발전과 미래 경쟁력 강화를 이끌 전문 농업인 육성에 나서기로 하고 오는 3월 25일까지 ‘2026학년도 1004섬농업대학’ 신입생을 모집한다.이번 교육은 급변하는 농업 환경에 능동적으로 대응할 수 있는 실천 중심의 전문 인력 양성을 목표로 한다. 특히 농업인의 영농 일정을 고려해 4월부터 12월까지(총 20일, 80시간) 농한기에 집중 운영된다. 개설 과정은 친환경농업, AI 농산물 마케팅 2개 분야로, 과정별 30명씩 총 60명을 선발할 예정이다.친환경농업 과정은 지속 가능한 농업 실천 역량 강화에 중점을 둔다. 센터는 친환경 재배 이론 교육과 현장에서 즉시 활용 가능한 자재 제조 실습을 병행하며, 관련 기능사 자격증 취득 지원과 선진 농가 현장 학습을 통해 실무 적용 능력을 높일 계획이다.농업의 디지털 전환에 대비한 AI 농산물 마케팅 과정도 함께 운영된다. 인공지능(AI)을 활용한 유통 전략 수립과 데이터 기반 마케팅 실습 중심의 교육이 진행될 예정이다.교육생들은 온라인 직거래와 라이브 커머스 운영, SNS 홍보 전략 수립은 물론 스마트스토어 개설 및 운영 실습까지 직접 경험하며 디지털 기반의 판로 확대 전략을 습득하게 된다.신안군 농업기술센터 관계자는 “1004섬농업대학은 친환경 농업기술 전문 인력과 AI 기반 농산물 마케팅 전문 인력을 체계적으로 양성하는 교육과정”이라며 “신안 농업의 변화와 혁신을 이끌어갈 농업인들의 많은 관심과 참여를 바란다”고 밝혔다.임형주 기자