동작구, ‘빌라관리센터’ 4호점…소규모 공동주택 직접 관리

박일하 동작구청장이 지난해 7월, 상도3동주민센터에서 열린 상도3동 빌라관리센터 개소식에 참석해 인사말을 하고 있다. 동작구 제공

서울 동작구는 주민들로부터 큰 호응을 얻고 있는 ‘빌라관리센터’를 대방동에 추가로 개소하고 주거 안심 서비스 확대를 강화했다고 25일 밝혔다.빌라관리센터는 소규모 공동주택이 밀집한 지역에 전문 관리 인력을 배치해 청소·주차·안전 순찰 등 생활 민원 처리, RFID(근거리정보인식) 종량기 설치 접수 및 관리, 공용부 시설 유지보수 등 체계적인 관리를 지원하는 사업이다.기존 아파트 중심 관리 체계에서 상대적으로 소외되기 쉬운 빌라·다세대주택의 주거환경을 실질적으로 개선하기 위해 시작됐다. 지난해 3월 사당1동 1호점을 시작으로, 7월 상도3동 2호점, 8월 상도4동 3호점을 열었다.2025년 기준 총 7534건의 민원을 처리했으며, 특히 방치된 공용부 노후·고장 조명 교체, 사유지 내 위험 수목 전지 등 주민 생활과 직결된 문제까지 해결해 안전과 편의를 동시에 높였다.경남 김해시, 인천 강화군 등 여러 지자체 관계자들이 현장을 방문해 운영 시스템과 민원 처리 과정을 살펴보는 등 전국적인 관심도 이어지고 있다.지난 9일 문을 연 ‘대방동 빌라관리센터’는 주민센터 민원실 내에 마련됐으며, 평일 오전 8시부터 오후 7시까지 운영된다.박일하 구청장은 “구민들의 큰 사랑을 받은 빌라관리센터가 이제 대방동으로 찾아간다”라며 “앞으로도 ‘동작형 빌라관리 서비스’를 더욱 강화해 모든 구민이 쾌적하고 안전한 주거환경을 누릴 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 강조했다.박재홍 기자