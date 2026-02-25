안산시-한국농어촌공사, 시화지구(대송단지) 762만 평 개발 맞손



안산시(시장 이민근, 오른쪽)와 한국농어촌공사(사장 김인중)가 25일 ‘시화지구(대송단지) 간척지 활용과 상생발전을 위한 업무협약’을 체결했다. (안산시 제공)

경기 안산시와 한국농어촌공사가 25일 ‘시화지구(대송단지) 간척지 활용과 상생 발전을 위한 업무협약’을 체결했다.앞서 지난해 10월 안산시의회 업무협약 동의안이 원안 가결되고, 12월 관련 용역 예산 2억 원이 확보되면서 개발사업이 본격 추진됐다.대송단지는 안산시 대부동과 화성시 송산면·서신면 일원에 걸친 총 4396만㎡(1330만 평) 규모의 국내 최대급 간척지다. 안산시 관할 면적은 2515만㎡(762만 평)이며, 1998년부터 한국농어촌공사가 간척 농지 개발사업을 시행해 왔다.협약에 따라 양 기관은 ▲대송단지 농산업클러스터 조성을 통한 지역경제 활성화 ▲지속 가능한 성장 동력 확보 ▲대송단지 간척지 활용 기본구상 공동 용역 추진 ▲안산시의 용역비 부담 ▲농어촌공사의 기관 협의 및 행정적 지원 ▲토지이용계획 수립 ▲용수 공급 방안 및 효율적 실행 방안 마련(안산시 참여 방안 포함) ▲탄소중립 실현을 위한 신재생에너지 사업 추진 등 시화지구 대송단지 개발 활성화를 위해 상호 협력한다.김인중 한국농어촌공사 사장은 “시화지구 간척사업에 새로운 전기를 마련하게 돼 기쁘게 생각한다”며 “안산시와 긴밀히 협력해 간척지 활용의 성공 모델을 구축하고, 지역사회와 상생하는 발전 방안을 마련하겠다”고 밝혔다.이민근 안산시장은 “20여 년간 활용이 제한됐던 국가 자산에 다시 활력을 불어넣는 첫걸음”이라며 “대송단지가 시민뿐 아니라 모든 국민이 혜택을 체감할 수 있는 대한민국 대표 미래형 융복합 농산업 중심지로 조성될 수 있도록 적극 노력하겠다”고 강조했다.안승순 기자