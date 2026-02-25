구충곤 광양경자청장, 글로벌 소재강국 도약 현장 ‘애로사항 청취’

롯데엔지니어링플라스틱㈜ 율촌공장 방문

미래투자 현황 점검



구충곤(가운데) 광양경자청장이 롯데엔지니어링플라스틱 율촌공장을 방문해 간담회를 갖고 강병길(왼쪽 여섯번째) 대표, 기업 관계자들과 기념촬영을 하고 있다.



구충곤 광양경자청장이 롯데엔지니어링플라스탁 율촌공장을 방문해 기업관계자들과 간담회를 갖고 생산라인 운영현황과 향후 투자게획에 대해 논의하고 있다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

광양만권경제자유구역청(광양경자청)이 25일 국내 첨단 소재 산업의 새로운 거점으로 떠오른 롯데엔지니어링플라스틱(구 삼박엘에프티) 율촌공장을 방문해 임직원들을 격려하고 현장의 애로사항을 청취했다.이번 방문은 2024년 율촌공장 착공과 사명 변경 이후 본격적인 생산 라인 가동과 추가 증설이 진행 중인 현장을 직접 확인하고, 탄소중립 및 디지털 전환(DX)에 대응하는 기업의 혁신 성장을 지원하기 위해 마련됐다.롯데엔지니어링플라스틱은 2019년 롯데케미칼 대표이사 면담을 시작으로 2021년 전남도, 광양경자청, 순천시, 광양시 등과 투자협약을 체결하며 율촌산단 내 입지를 굳혔다. 특히 지난해 10월에는 ‘삼박엘에프티’에서 현재의 사명으로 변경하며 글로벌 엔지니어링 플라스틱 전문 기업으로의 도약을 선포하고 320명의 고용을 창출할 계획이다.율촌공장은 현재 11기의 엔지니어링 플라스틱(EP) 생산라인 설치를 완료했다. 이어 올해 1월부터 9월까지 12기의 생산라인을 추가 설치해 연 50만t 규모의 국내 최대 단일 컴파운드 생산 공장으로 거듭날 예정이다.구충곤 광양경자청장은 격려사를 통해 “글로벌 EP 시장에서 우리 기업이 경쟁력을 확보하기 위해서는 친환경 소재 선점과 디지털 전환이 필수적이다”며 “롯데엔지니어링플라스틱이 선제적으로 추진 중인 고기능 슈퍼엔지니어링플라스틱 제품군 개발 및 AI 활용 설계는 매우 고무적”이라고 평가했다.이어진 간담회에서 구 청장은 기업 측의 애로사항을 경청하며 적극적인 행정 지원 등을 약속했다. 그는 “현장의 목소리에 귀를 기울여 우리 혁신 기업들이 마음껏 역량을 펼칠 수 있는 환경을 만들겠다”며 “오늘 이 자리가 롯데엔지니어링플라스틱이 한 단계 더 도약하는 소중한 계기가 되기를 바란다”고 덧붙였다.순천 최종필 기자