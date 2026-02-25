곡성군, 정보공개 종합평가 2년 연속 최우수 기관 선정

정보공개 청구 처리의 신속성과 사전 정보 공표 확대 등 호평



곡성군청 전경.

전남 곡성군이 행정안전부 주관 ‘2025년 정보공개 종합평가’에서 최우수 등급을 달성하며 2년 연속 최우수 기관에 선정됐다.정보공개 종합 평가는 전국 226개 기초자치단체를 대상으로 사전정보공표, 원문공개, 정보공개 청구 처리의 적정성, 고객관리 등 정보공개 운영 전반을 종합적으로 평가하는 제도다.평가는 5개 분야 12개 지표를 기준으로 진행되며, 상위 20% 기관에 최우수 등급이 부여된다.곡성군은 정보공개 청구 처리의 신속성과 충실성, 군민 눈높이에 맞춘 사전 정보 공표 확대, 원문 정보의 적극적인 공개 등에서 높은 점수를 받았다.특히 정보 접근성을 높이기 위한 홈페이지 개선과 내부 교육 강화 등 투명하고 책임 있는 행정을 실현해 온 점이 긍정적으로 평가됐다.이에 곡성군은 정보공개 분야에서 2024년과 2025년 2년 연속 최우수 등급을 획득하며 모범 지자체로 자리매김했다.군 관계자는“정보공개는 행정의 신뢰를 높이는 가장 기본적인 약속”이라며, “앞으로도 군민의 알권리를 보장하고, 더욱 투명하고 열린 행정을 실천해 나가겠다”고 말했다.곡성 류지홍 기자